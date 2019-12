Economie: avis de fort coup de vent sur l'entreprise Gruau

Selon nos informations, le Groupe Gruau, numéro un de la carrosserie en Europe, basé à Saint-Berthevin en Mayenne, est confronté à des problèmes de trésorerie et devrait demander, lundi, à être placé sous la protection d’une mesure de sauvegarde !

Laval, France

La protection d’une mesure de sauvegarde, c’est le terme juridique exact, est une mesure qui permet à une entreprise qui est impactée par des évènements extérieurs et imprévisibles de laisser en quelque sorte passer l’orage…

En clair, le placement en sauvegarde ne change pas grand-chose à l’activité du groupe mais il permet de geler temporairement les dettes en cours et de préserver la trésorerie.

Que s’est-il passé pour que Gruau connaissent ainsi des problèmes de trésorerie ? Deux choses: d'abord la réduction brutale de l’engagement d’un constructeur qui avaient nécessité de lourds investissements sur le site de Laval pour des raisons techniques mondiales mais aussi l’arrêt d’une commande importante à l’export à la suite d’un embargo des Etats-Unis.

Deux décisions qui pénalisent d’abord les sites lavallois et vendéens de Gruau. Selon nos informations le groupe devrait faire sa demande de mesure de sauvegarde, lundi 23 janvier, auprès du Tribunal de Nantes, et si elle est acceptée, le groupe entrerait alors dans une période d’observation de six mois, renouvelable,ce qui lui permettrait de retrouver une bonne trésorerie.

Cette mesure de protection n'aurait pas d'effet sur l'emploi des 1 600 salariés ni sur le paiement des salaires.

Le groupe Gruau a fêté cette année ces 130 ans d'existence et cinq générations se sont succédées à la tête du groupe.

Aujourd'hui Gruau compte 1 600 salariés sur 14 sites de production, en France mais aussi aux Etats-Unis, en Pologne, en Espagne, en Algérie et en Italie.

La galaxie des marques du groupe gruau: Isberg, Labbé, Sortimo, Petit, Picot, Sanicar, ou encotre Ducarme.