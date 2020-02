Economie : Charles Christ cherche des agriculteurs pour planter des choux !

L'entreprise installée à Connerré depuis 1951 est spécialisée dans la choucroute. Elle va s'agrandir pour augmenter sa productivité et son chiffre d'affaire. Mais pour cela, Charles Christ a besoin de plus de matière première. Le patron lance donc un appel aux agriculteurs sarthois.

Connerré, France

Depuis son installation à Connerré en 1951, Charles Christ travaille avec des agriculteurs sarthois. " Au départ, 54 producteurs cultivaient des choux pour nous, aujourd'hui il y en a moins de 20" constate Charles Christ, le PDG de l'entreprise éponyme qui transforme chaque année, 6000 tonnes de chou pour élaborer ses choucroutes. "Le chou est un légume a forte valeur ajoutée pour les agriculteurs, plus que les céréales. Il n' y a pas besoin de matériel spécifique". Si Charles Christ fait les yeux doux aux producteurs, c'est parce que son entreprise est pleine croissance : + 37% de chiffre d'affaire depuis 2016.

Charles Christ lance un appel aux agriculteurs sarthois : son entreprise a besoin de plus de choux pour faire face à la demande Copier

Un plan d'investissement de 4.2 millions d'euros

Charles Christ, PDG de Charles Christ © Radio France - yann lastennet

Charles Christ a décidé de voir plus grand avec un plan d'investissement de 4.2 millions d'euros "pour construire une nouvelle ligne de production et un bâtiment de stockage de 3000 m²". Il faut dire que les bâtiments des années 70 sont devenus un peu vieillissants. "Une partie des machines va être renouvelée. Nous allons aussi repenser les flux afin d"améliorer les conditions de travail de nos 84 salariés". Et augmenter évidemment la productivité. C'est pour cette raison que Charles Christ a besoin de plus de producteurs de choux. La choucroute représente 40 % du Chiffre d'affaire de l'entreprise qui vend aussi des de légumes et d'autres plats préparés. 12.5 millions de bocaux sortent chaque année de l'usine. "Nous sommes le seul conserveur à fabriquer notre choucroute. C'est une maîtrise totale tant au niveau des légumes que sur la charcuterie. 100 % de la charcuterie qui est mise en boite chez Charles Christ est fabriquée chez Charles Christ". Les producteurs de légumes sont Sarthois ou basé dans le Loir et Cher. La proximité fait partie de la philosophie du conserveur qui a fait appel à des entreprises 100 % sarthoises pour la construction de ses nouveaux bâtiments. La nouvelle ligne de coupe de choix devrait être opérationnelle avant l'été pour le démarrage de la saison. Jusqu'à 40 intérimaires viennent prêter main forte aux 84 employés de Connerré. Car Charles Christ, comme d'autres entreprises industrielles, a du mal à recruter.