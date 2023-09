Économie d'eau : des pommeaux de douche distribués gratuitement aux habitants de la métropole dijonnaise

Antoine Hoareau, vice-président de Dijon Métropole en charge de l'eau et de l'assainissement, annonce sur France Bleu Bourgogne, la distribution prochaine de pommeaux de douche et de mousseurs à tous les habitants de la métropole dijonnaise. Ces pommeaux de douche permettront d'économiser jusqu'à 40% d'eau, au moment où la sécheresse et la gestion de l'eau est au cœur des préoccupations. La distribution commencera à la fin du printemps 2024. Pour le moment, les modalités de distribution ne sont pas connues. Seule certitude : tous les habitants de la métropole de Dijon pourront en bénéficier et c'est gratuit.

