Économies d'énergie : Strasbourg envisage de diminuer les illuminations du sapin de Noël

"L'effort sera immense, mais l'objectif est atteignable." Voilà comment Siamak Agha Babaei premier adjoint à la maire de Strasbourg, et vice-président de l'Eurométropole en charge du budget et des finances résume le projet d'économie d'énergie de l'Eurométropole de Strasbourg au micro de France Bleu Alsace. Il a été présenté hier, alors que le montant des charges explosent pour la commune, qui espère réduire de 10% sa consommation d'énergie sur un an.

Il faut poser le débat des illuminations de Noël

Les communes font face à trois éléments selon lui : "La crise énergétique, l'augmentation du point d'indice sans contrepartie pour les collectivités territoriales et l'inflation. Quand on cumule tout ça fait un manque à gagner de 240 millions d'euros dans les prochaines années si on ne change pas nos habitudes."

L'objectif c'est donc de changer ses habitudes, en organisant notamment moins d'événements. "On y consacre 5 millions d'euros par an. Un certain nombre d'évènements de prestige et d'attractivité vont devoir s'arrêter", résume Siamak Agha Babaei.

Le marché ne Noël n'est "évidemment pas concerné" par ces annulations, mais il faudra qu'il soit plus "sobre". Avec des efforts entre autres sur les illuminations. "Il faut poser le débat. Personne ne comprendrait aujourd'hui avec ce prix de l'électricité, quand il y a un risque de délestage pour les ménages, qu'on garde par exemple un sapin de Noël qui soit illuminé tous les jours, tout le temps et à toute heure".