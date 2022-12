Économies d'énergie : une piste de roller remplace la patinoire à glace à Carqueiranne

Les patins à glace peuvent être rangés au placard. Cette année, la mairie de Carqueiranne (Var) remplace sa patinoire à glace traditionnelle par une grande piste de roller. C'est une manière pour la mairie de faire des économies d'énergie et d'argent.

ⓘ Publicité

Des économies d'électricité

Pour deux semaines d'usage, la municipalité va réaliser entre 10.000 et 15.000 euros d'économies d'électricité. "Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà ça, surtout avec le prix du kilowatt aujourd'hui", explique le maire de la commune, Arnaud Lautil.

Le maire assure ne pas avoir attendu les recommandations du gouvernement pour faire des économies. Des éclairages LED ont ainsi été mis en place dans les bâtiments communaux et pour l'éclairage public. "On est obligés d'anticiper et on espère de tout cœur que la patinoire marchera et que la sensation de glisse sera identique", sourit Arnaud Lautil.

Cette piste de 400 mètres carrés ouvre ses portes vendredi 16 décembre. Cette grande piste de roller sera ouverte pour deux semaines, place de la République.