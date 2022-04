Impôts : Pour déclarer vos revenus en ligne, c'est le moment

Plus les années passent et plus le nombre de déclarations en ligne progresse y compris dans les départements ruraux. Exemple dans l'Indre : en un an, il y a eu une augmentation de 20 points soit désormais 77% de déclarations par internet.

En effet malgré l'entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019) vous devez continuer à faire votre déclaration. Elle peut toujous se faire sur papier (jusqu'au 19 Mai cetteannée) mais se fait de plus en plus en ligne (jusqu'au 24 avril dans le Cher et jusqu'au 31 avril dans l'Indre) : "Il est obligatoire et donc nécessaire de faire une déclaration des revenus. Elle est importante car à l'issue de cette déclaration, trois cas peuvent se présenter : soit vous avez été trop prélevé et vous bénéficierez d'un remboursement, soit vous avez été insuffisamment prélevé et à ce moment là vous devrez verser un complément et enfin vous avez été prélevé correctement et il n'y aura ni complément ni remboursement." précise Benoit Leclerc, directeur-adjoint des finances publiques de l'Indre, attention tout de même pour les déclarations en ligne mais aussi les déclarations papier. Vous devez toujours vérifier les chiffres indiqués. Même si elles sont rares, les erreurs peuvent se produire, en mode déclaratif, vous devez toujours vérifier les montants inscrits.

"La nouveauté fiscale cette année c'est la revalorisation de l'indemnité kilométrique." Benoit Leclerc, Directeur-adjoint des finances publiques dans l'Indre.

Une nouvelle année fiscale s'accompagne de nouveautés. "LA nouveauté fiscale cette année, c'est la revalorisation de l'indemnité kilométrique de 10% pour ceux qui optent pour les frais réels. Un crédit d'impôt vous sera alloué pour l'installation de borne de recharge pour les véhicules électriques. Ce crédit d'impôt est égal à 75% du montant des dépenses de fournitures et de pose; sans pouvoir dépasser 300 euros. Enfin, si vous employez une personne à domicile vous bénéficiez d'un crédit d'impôt de 50% avec un décalage d'un an. Et bien avec le service Cesu+ vous bénéficierez de ce crédit d'impôt de façon immédiate." Précise Benoit Leclerc Directeur adjoint des finances publiques dans l'Indre.

Benoit Leclerc, Directeur adjoint, Directeur du Pôle Métiers, DDFIP de l'Indre © Radio France - Sylvain ROGIE

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires ou si vous avez besoin d'aide pour remplir ou corriger votre déclaration vous pouvez le faire en ligne via votre messagerie sécuriser sur le site impots.gouv.fr, vous laissez un message, un agent des finances publiques vous répondra.

Vous pouvez aussi appeler un numéro national le : 0809 401 401 soit directement dans les services par exemple à Châteauroux 4Bis Rue 14e-Régiment-des-Tirailleurs-Algériens ou encore en passant par l'aide de France Services dans les communes qui accueillent cette structure soit en présentiel soit par visio-conférence