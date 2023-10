Économie en Corse : un bilan 2022 positif et des perspectives mitigées pour 2023

La Banque de France tenait son point économique de rentrée ce jeudi 5 octobre à Ajaccio. Présentant les évolutions économiques en Corse, son directeur a tiré le bilan de l'année 2022 et présenté les perspectives pour 2023 dans les trois principaux secteurs de l'île : l'industrie, les services et le bâtiment.

L'année 2022 a été "exceptionnelle" quant aux variations de chiffres d'affaires, indique Jean-Luc Chaussivert, le directeur de la Banque de France en Corse, qui qualifie la reprise de "dynamique" dans les trois secteurs en 2022. "Les chiffres d'affaires sont sensiblement supérieurs à ce qu'avaient anticipé les chefs d'entreprise", poursuit-il, précisant que les augmentations "sont de 13% dans l'industrie, 14,9% dans les services et 6,9% dans le bâtiment".

En revanche, des difficultés de recrutement perdurent, est-il précisé dans l'étude de la Banque de France. Pour 2022, la donnée s'explique par un manque de main d'œuvre global, en Corse comme sur le continent. La variation entre l'évolution du chiffre d'affaires et la faible augmentation de main d'œuvre pourrait s'expliquer, dans l'industrie et le bâtiment, par "une utilisation supérieure de la capacité de production et des heures supplémentaires".

Perspectives 2023

Pour l'année en cours, la Banque de France apporte un début de réponse aux nombreuses interrogations et inquiétudes, cet été, sur la saison touristique . Pour Bernard Benitez, le responsable du service des études à la Banque de France, "la saison touristique peut être qualifiée de mitigée mais pas catastrophique". Comparaison faite avec l'année 2022, qui avait été exceptionnelle, la tendance est à la baisse mais "reste correcte par rapport à 2019".

Par ailleurs, même si les chiffres du mois de septembre ne sont pas encore consolidés, ils devraient permettre au secteur "de rebondir", même si ils ne peuvent pas compenser les deux mois les plus importants de la saison.

Dans le secteur de l'industrie, la tendance est à une stabilisation du chiffre d'affaires en 2023. "L'industrie agroalimentaire, corrélée au tourisme, devrait marquer le pas", détaille cependant Bernard Benitez, alors que les autres produits industriels et la fabrication de matériels de transports ont une tendance plus favorable.

Enfin, dans le secteur du bâtiment, la tendance est plus mitigée. "Les anticipations sur les carnets de commandes montrent que la visibilité pour les chefs d'entreprises s'est réduite sur l'année 2023", précise le responsable du service des études à la Banque de France.