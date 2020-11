Économie : "On est la région la plus résiliente de France", assure le président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire

Si beaucoup d'entreprises sont secouées par les conséquences économiques de la crise sanitaire en Loire-Atlantique, c'est moins le cas qu'ailleurs assure Yann Trichard, le président de la Chambre du commerce et de l'industrie Nantes-Saint-Nazaire, invité de France Bleu Loire Océan, ce lundi 23 novembre.

On est la région la plus résiliente car on travaille beaucoup ensemble, on est plus solidaire, on va plus vite sur la mise en place de choses.

- Yann Trichard, président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire