I-Céram vient en effet d'obtenir le "marquage CE". En clair : l'entreprise de Limoges va pouvoir commercialiser, dans toute l'Europe et dans de nombreux pays à travers le monde, son système de sternum en céramique mis au point il y a plusieurs mois.

Les frontières de 175 pays vont s'ouvrir

"Avec ce marquage CE, on va pouvoir s'adresser à tous les centres hospitaliers, à tous les distributeurs dans tous les pays qui reconnaissent le marquage CE, et donc pouvoir commercialiser le sternum dans tous ces pays", explique à France Bleu Limousin André Kérisit, le PDG d'I-Céram. "Cela rend très lisible la chaîne administrative dans tous ces pays, si l'on peut dire. Et cela permet aux chirurgiens d'avoir une assurance, d'opérer dans un cadre totalement légal, et bien sûr cela permet d'ouvrir le marché aux 175 pays qui reconnaissent le marquage CE" poursuit-il. Cette certification valide aussi la qualité du travail effectué par l'entreprise limougeaude.

Un implant de haute-technologie

Le produit, mis au point en relation avec le CHU de Limoges, "sert notamment au remplacement du sternum pour que la cage thoracique puisse être solide et permette une récupération de la respiration", rappelle André Kérisit. Il y a aussi la notion de "remplacement du sternum dans des _problèmes d'infection_. Et c'est une avancée car ce sont des patients qui ont eu un pontage, ou un triple-pontage, ou une intervention sur les poumons. Si on a une infection, on n'avait pas de solution. Et le fait d'avoir mis de l'antibiotique dans le sternum, de le protéger, cela aide le patient à "cicatriser" beaucoup plus facilement", explique le PDG d'I-Céram.