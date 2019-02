Economie-gilets jaunes : "Ce qui est perdu ne se rattrapera pas" assure la Chambre des Métiers de Nouvelle-Aquitaine

Le monde de l'artisanat en Limousin et en Nouvelle-Aquitaine a senti passer la crise des gilets jaunes. C'est ce qui ressort d'une enquête lancée par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat auprès de ses adhérents, dont certains affirment avoir subi de lourdes pertes.

Nouvelle-Aquitaine, France

Le monde de l'artisanat en Limousin et en Nouvelle-Aquitaine a senti passer la crise des gilets jaunes. C'est ce qui ressort d'une enquête lancée par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat auprès de ses adhérents. 1200 artisans de la grande région ont répondu à ce questionnaire : plus d'1 sur 2 estime que cette crise et les manifestations ont eu un impact négatif sur leur activité (53%) et sur leur chiffre d'affaires (51%).

Plus d'un artisan sur deux assure que cette crise à eu un "impact négatif"

Et 40% des entrepreneurs assurent avoir enregistré une perte de chiffre supérieure à 20%, ce qui est beaucoup dans des entreprises de petites tailles comme c'est le plus souvent le cas dans le domaine artisanal. "Et ce qui est perdu ne se rattrapera pas" explique Jean-Pierre Gros, le Président de la Chambre des métiers de Haute-Vienne et de Nouvelle-Aquitaine. "L'artisanat n'a pas toujours la trésorerie disponible pour passer les caps difficiles" juge-t-il.

Jean-Pierre Gros, Président de la Chambre des métiers de Haute-Vienne et de Nouvelle-Aquitaine © Radio France - Alain Ginestet

Pour Jean-Pierre Gros, le premier trimestre 2019 sera primordial. "L'effet gilets jaunes se mesurera vraiment au premier trimestre, les chiffres d'affaires ayant baissé, il n'y a pas eu de recettes qui sont rentrées, il faut quand même payer les charges, le premier trimestre sera déterminant pour les entreprises les plus fragiles" assure-t-il.

Tous les secteurs de l'artisanat régional ont souffert

Quant aux secteurs d'activité qui ont le plus souffert, en fait aucun artisan n'a vraiment été totalement épargné. "Les métiers de bouche ont été touchés directement puisque _ceux qui n'ont pas vendu ne vendront pas_, il y a des effets sur les métiers du bâtiment car il y a eu des difficultés d'approvisionnement, donc des chantiers n'ont pas pu être faits et des commandes qui ne rentrent pas."

_"_Les chefs d'entreprises ont besoin de stabilité" conclut Jean-Pierre Gros. "Là, tout le monde va être dans une position attentiste, et ça freine l'économie".