Economie : l'Ile-de-France, plus durement touchée, se remet moins vite de la crise que le reste du pays

L'Ile-de-France a du mal à faire face au coup d'arrêt donné à son économie durement impactée par la crise sanitaire. Notre région a été plus fortement touchée que les autres et elle relève la tête moins vite que dans le reste de la France, analyse l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) qui publie ce lundi une enquête sur le sujet.

L'année 2019 se terminait bien

A la fin de l'année 2019, l'économie francilienne se portait plutôt bien, "avec de nombreux indicateurs économiques bien orientés", indique l'INSEE. La plupart des indicateurs économiques étaient au vert.

On avait créé plus d'emploi (92.000) qu'au niveau national. Le taux de chômage (7,1%) était à son niveau le plus bas depuis le début de l'année 2019. Malgré les grèves de fin d'année, l'économie touristique francilienne "a bénéficié d’une conjoncture internationale favorable, dans la continuité de 2017 et 2018", précise l'INSEE.

La crise sanitaire provoque un choc économique inédit

La crise sanitaire a tout bouleversé.

Avec le confinement, l'économie s'effondre. Plus de 100 000 emplois sont détruits au premier trimestre 2020 (dont la moitié dans l’intérim). La région a perdu l’équivalent des emplois créés en 2019.

Au deuxième trimestre 2020, la perte se poursuit, bien que plus modérée, avec 78 000 emplois en moins. En parallèle, le nombre de demandeurs inscrits à Pôle emploi, en catégorie A, bondit entre février et avril 2020.

L' économie francilienne aura du mal à se remettre de la crise - INSEE

Presque tous les secteurs sont victimes du confinement

En Île-de-France, les secteurs de la construction, du tourisme et de l’industrie, notamment dans l’automobile et l’aéronautique, ont été durement touchés.

L’hébergement-restauration fait partie des secteurs les plus sévèrement impactés dans la région. Plus de huit entreprises de ce secteur sur dix ont dû cesser leur activité pendant le confinement.

Les hôtels très touchés par la crise - INSEE

Dans le secteur de la construction, six entreprises franciliennes sur dix n’ont pas pu poursuivre leur activité pendant le confinement.

Seuls les services marchands aux entreprises ont été un peu épargnés.

Depuis la fin du confinement la reprise est lente

Depuis la fin du confinement, la reprise est plus difficile que dans d’autres régions, constate l'INSEE. Cela s'explique sans doute par "la dépendance aux marchés étrangers, aux activités culturelles et de loisirs et au tourisme".

Les chefs d'entreprise franciliens (surtout dans l'industrie) n'ont pas vraiment le moral. Ainsi, 38 % d'entre eux considèrent encore que l’impact de la situation sanitaire sur leur activité à la fin juin est sévère. Ils estiment que le niveau des carnets de commande est encore trop bas.

"La reprise de l’activité est toutefois vigoureuse dans le BTP : dès juin, elle est revenue à un niveau équivalent d’avant la crise sanitaire", indique l'INSEE.