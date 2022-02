Economie : le bassin de Brest s'est redressé en 2021 mais l'avenir est incertain

Les chefs d'entreprise interrogés par les chambres de commerce et d'industrie de Bretagne et de Brest révèlent des chiffres en net amélioration depuis la mi-2021. Mais il reste des sources d'inquiétude pour 2022 : pénuries, fin des aides de l'Etat et menace sanitaire.