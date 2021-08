Le Pass sanitaire seul responsable de la baisse de fréquentation des restaurants ?

Ce mois d'août 2021, ne restera pas dans les mémoires des Castelroussins présents dans le centre ville de Châteauroux. Aurélie Lhuillier est serveuse aux Café de Paris depuis plus de 10 ans.

Aurélie, serveuse au café de Paris : "J'ai deux tables de deux personnes qui sont entrain de boire un café, ça reflète assez bien la catastrophe."

Et a elle a rarement vu ça : "En ce moment, il est 10h45, la terrasse devrait être pleine ou pas loin d'être pleine, et bien j'ai deux tables de deux personnes qui sont en train de boire leur café. Je pense que ça reflète assez bien la catastrophe. Entre les vacances du mois d'août mais aussi les clients qui sont en cours de vaccination avec une seule injection , ils ne peuvent pas s'installer." Il est vrai qu'une fois ces clients auront un parcours vaccinal complet, ils pourront s'installer en terrasse avec leur Pass, un test RT-PCR ou antigénique.

Florian Souedet, patron de la brasserie des halles : "J'ai été surpris en voyant chez moi des mineurs vaccinés."

Les jeunes ont-ils déserté les terrasses des cafés et restaurants car ils sont moins vaccinés ? "J'ai vraiment été surpris en voyant chez moi des mineurs vaccinés. C'est vrai que c'était des clients de passage, donc des vacanciers. Mais franchement, la baisse de fréquentation est due à plusieurs facteurs : le centre ville est vide car nous sommes dans la semaine de vacances qui précède la rentrée. Ensuite nous avons une météo exécrable, puis enfin certains clients ne sont pas totalement vaccinés." constate Florian Souedet le gérant de la Brasserie des Halles à Châteauroux. Fabrice Quellet, le patron du restaurant chez Fabrice à deux pas des Halles ne rencontre pas de problème particulier : "Franchement, ça se passe très bien, tous mes clients sont vaccinés et en entrant chez moi, ils me présentent leur Pass sanitaire sans la moindre contestation." Avec la fin des vacances, associé au retour du soleil annoncé pour cette fin août et avec de plus en plus de personnes vaccinées ou en possession de tests, les terrasses devraient se garnir à nouveau.