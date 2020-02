Economie : le groupe sarthois Revi, roi du vélo à assistance électrique

Le Mans, France

29.1% d'augmentation annuelle entre 2015 et 2018. Le taux de croissance d' E-cycle By Revi a de quoi faire des jaloux. L'entreprise sarthoise est classée 297 des 500 entreprises françaises championnes de la croissance selon le palmarès du journal économique Les échos. "Cela fait 5 ans que nous figurons dans ce classement" se réjouit Mathieu Gratesac, le patron et fondateur du groupe Revi. La forte croissance de l'entreprise, il l'attribue "à un marché porteur et le développement de la vente des vélos à assistance électrique sur internet". Ce qui n'empêche pas cette société qui emploie 23 personnes de posséder quatre sites de vente ( Le Mans, Tours, Nantes et Vitrolles) et bientôt un cinquième à Caen. Installée à Saint-Pavace depuis 2009, l'entreprise n'a cessé de croître. " Beaucoup de choses ont changé en 10 ans. Les batteries ont gagné en autonomie, des moteurs plus coupleux et des vélos plus légers" note Mathieu Gratesac. Mais plus que le produit en lui même, ce sont les mentalités qui ont changé affirme le patron sarthois. " Quand je proposais un vélo électrique il y a 10 ans, on me regardait un peu avec des yeux d'extra-terrestre en me disant c'est quoi ton truc, c'est un vélo à essence? Aujourd'hui quand un client entre dans un de nos magasins, il nous dit qu'il cherche un vélo électrique parce que son ami, sa collègue, sa mère ou sa soeur en a un ! Aujourd'hui, c'est vraiment un produit qui convient à tout le monde".

Depuis 2009, l'image du vélo électrique a changé Copier

Mathieu Gratesac, le PDG du groupe Revi © Radio France - yann lastennet

Entre 1000 et 6000 euros

A condition de pouvoir se l'offrir. En général, les premiers prix démarrent au dessus de 1000 euros et peuvent grimper au delà des 6000 euros, voir plus, en fonction des modèles (vélo de ville ou VTT) mais aussi de la qualité des matériaux, de la robustesse et bien sûr de la batterie. Mais comme les voitures, il est possible de louer un vélo à assistance électrique. " Nous faisons de la location longue durée. Pour 50 euros par mois, au prix d'un forfait téléphone, on a un très bon vélo électrique" argumente Mathieu Gratesac qui affirme que ce coût peut être amorti en un ou deux, si ce vélo remplace des trajets en voiture. Les primes de l'Etat pour acquérir un vélo électrique (200 euros) ont dopé les ventes. "Aujourd'hui ce sont les municipalités et les collectivités qui ont pris le relais, certaines en tout cas". Le groupe Revi possède un service de location pour les collectivités, les entreprises, les administrations, des campings. Car le marché reste énorme. L'entreprise sarthoise souhaite ouvrir une centaine de points de service en France dans les 5 ans à venir. Le groupe recrute du personnel. Il recherche des techniciens, des vendeurs, des webmasters pour s'occuper du site internet et de la vente en ligne et du personnel pour la comptabilité. Si vous êtes intéressé, il suffit d'appeler le 06 06 52 27 30 ou envoyé un mail sur cette adresse : drh@ecycle/fr