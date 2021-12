Economie: une entreprise de Blanquefort numéro 1 de la peinture recyclée en France

L'idée de Maylis Grau, la fondatrice de Circouleur, est venue comme bien souvent d'un constat: chaque année ce sont des milliers de pots de peinture qui terminent à la déchetterie et qui ne sont pas recyclés, alors qu'ils contiennent encore de la matière. Après 2 ans de recherche technique, la fondatrice de Circouleur réussit enfin à mettre un procédé au point, qui permet de transformer ces restes de peinture en une nouvelle matière. C'est ainsi qu'elle fonde Circouleur à Blanquefort en 2017.

Récupérés en déchetterie et entièrement retravaillés

Pour que son entreprise puisse fonctionner, Maylis ne va pas directement en déchetterie chercher ces vieux pots de peinture, mais se les fait livrer par des organismes chargés de cette collecte. Ensuite, toutes les peintures sont retravaillées soit sur le site de Blanquefort soir sur l'autre site de Circouleur à Saint Médard en Jalles. A la sortie, toutes les couleurs ou presque sont disponibles, sauf les couleurs flashy comme le rouge pétard ou le jaune soleil, des teintes de toutes les façons peu utilisées pour repeindre nos intérieurs.

Une peinture écolo?

Au lieu de créer de nouvelles peintures, Circouleur recycle celles qui existent déjà, et peut donc de ce point de vue faire valoir son intérêt écologique? De plus, ces peintures existantes très polluantes au départ, sont retravaillées et perdent au passage une bonne partie des composés volatils qu'elles contiennent et qui sont responsables de la pollution de nos intérieurs. Même si à proprement parler, Circouleur ne dispose pas d'un label foociel peinture verte.

La marque girondine est disponible dans la plupart des grandes surfaces de bricolage au même prix qu'une peinture classique. Le potentiel de développement est tel que l'entreprise qui emploie actuellement 10 salariés lance une campagne de levée de fonds sur la plate-forme de financement participatif lita pour s'agrandir encore. Elle a à coeur dans son développement de privilégier les profils en réinsertion, qui constituent déjà 20% des effectifs de l'équipe.

