Economies d'énergie : Bray-sur-Somme éteint son éclairage public pendant les nuits d'été

La commune de Bray-sur-Somme tente une nouvelle expérience : l'extinction totale de son éclairage public pendant les mois de juin et juillet 2023. Il y aura quelques exceptions : le camping sera éclairé de minuit à 5h du matin, le village sera illuminé pour la fête du village et le 14 juillet.

ⓘ Publicité

Des économies attendues

"On ne peut pas chiffrer la mesure, mais avec le passage aux lumières LED et la réduction de l'éclairage de nuit, on espère économiser une vingtaine de watt par lampadaire" explique Thierry Rognerud, premier adjoint à la mairie.

Selon nos estimations, la commune pourrait économiser jusqu'à 6.000€ sur une année avec cette mesure.

Le choix d'éteindre les feux en juin et juillet n'est pas laissé au hasard : "nous avons regardé les heures de levé et de couché de soleil, ce sont les deux mois avec les nuits les courtes". Les habitants ne seront dans le noir que 7 heures en moyenne. "Nous avions fait des études avec les forces de l'ordre pour le passage en horaire réduit de minuit à 5h du matin, et ils nous ont confirmé que la réduction de l'éclairage public n'avait pas d'incidence sur la sécurité des habitants" rassure-t-il.

Une mesure écologique

Le bénéfice ne se limite pas au porte-monnaie, la réduction de la pollution lumineuse est essentielle pour de nombreux oiseaux nocturnes, les insectes, les chauves-souris et les amphibiens.

"En temps que village 3 fleurs, les questions écologiques nous tiennent à cœur. Nous savons que les habitants nous suive dans ce combat" affirme Thierry Rognerud.

La mairie va donc suivre de près ce premier test et le renouvellera si c'est une réussite.