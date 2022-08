Economies d'énergie : ce boulanger lorrain craint de "mettre la clé sous la porte" à Moncel-sur-Seille

Christophe, auditeur de France Bleu Lorraine et boulanger à Moncel-sur-Seille, en Meurthe-et-Moselle, a fait part de son désarroi sur notre antenne ce 30 août, après l'intervention de la Première Ministre à l'Université d'été du Médef. Elisabeth Borne a demandé, lundi, aux patrons, de baisser leur consommation d'énergie de 10%. "Le délai est trop court", déplore Christophe.

"La seule solution que l'on a pour réduire la consommation d'énergie, c'est d'investir à la rigueur sur l'éclairage, en investissant dans du matériel moins gourmand en électricité. Passer tout en LED. On en revient toujours au même. C'est nous, artisans, qui allons être obligés de mettre la main à la poche." Surtout que ces investissements ne font pas en un claquement de doigt, tient à souligner Christophe.

Ils mettent en avant le problème et c'est "débrouillez-vous"

"On fait comment ? On éteint les lumières pour accueillir les clients, ou j'allume mon four une fois sur deux ? s'insurge Christophe. "Je ne vous cache pas que si la facture d'électricité est décuplée, comme on l'annonce, je vais être obligé de mettre la clé sous la porte. C'est une charge beaucoup trop lourde pour l'entreprise. On a déjà beaucoup de mal à payer correctement nos employés. Si en plus il nous assomme avec l'énergie, on ne peut plus vivre. En fait, on n'a pas les épaules en tant que artisans, on n'a pas les épaules pour supporter ce genre de contraintes."