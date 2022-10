Economies d'énergie : chauffer à 19 degrés son logement c'est du bon sens

Alors que nous devons tous faire des économies d'énergie cet hiver, quels sont précisément les bons gestes à adopter au quotidien. Victor Chalmel, conseiller de l'Agence locale de l'énergie et du climat du Pays de Rennes, nous aide à faire ces économies.

France Bleu Armorique : Parlons d'abord du chauffage que nous devrons rallumer tôt ou tard, même en Bretagne. Comment peut-on faire des économies quand on utilise son chauffage?

Victor Chalmel : Alors c'est vrai que le chauffage c'est vraiment la part la plus importante des consommations énergétiques dans un logement. Cela représente à peu près deux tiers des dépenses, même si cela varie en fonction des logements, de l'année de construction et de la façon dont est isolé le logement. Mais on peut faire des économies sur le chauffage, principalement en adaptant les températures.

Et comment fait-on si on a pas de thermostat?

La température recommandée c'est 19 degrés quand on est présent dans son logement et même 16 degrés la nuit dans les chambres où l'on dort. Si on a un thermostat, on peut le faire facilement. Et sinon, sur les radiateurs, sur les robinets thermostatiques, on peut aussi adapter la température comme ça, en mettant notamment par exemple sur la position trois qui correspond à 19 degrés.

Et on coupe son chauffage quand on quitte son logement la journée?

Non, il ne faut surtout pas les couper. Il faut abaisser la température de 2 à 3 degrés. Mais ne pas couper complètement, car après, cela va consommer plus d'énergie quand on rallume et que la température a trop chuté dans le logement.

Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour garder la chaleur chez soi cet hiver?

Alors pour garder la chaleur chez soi cet hiver déjà au niveau des radiateurs, il faut éviter de mettre des choses devant, par exemple un canapé ou un meuble, ou les rideaux. Il faut donc bien dégager les radiateurs pour que la chaleur puisse bien se propager. Après, on peut faire attention aux fenêtres, aux joints d'étanchéité des fenêtres, être sûr qu'il n'y a pas d'air à passer.

En parlant de fenêtres, fermer ses volets aussi dès qu'on rentre chez soi en fin de journée, ça permet de garder la chaleur...

Exactement. Fermez les volets la nuit, ça va être intéressant pour garder la chaleur. Mais il faut aussi toujours aérer au moins cinq à dix minutes par jour son logement parce que sinon, on peut avoir des problèmes d'humidité à l'intérieur du logement. Cela apporte de l'inconfort et des surconsommations de chauffage.

19 degrés dans son logement, ce n'est pas nouveau comme recommandation.

C'est sûr que c'est dans les moments de crise comme ça qu'on se rappelle un petit peu de choses. C'est du bon sens. Il faut limiter sa consommation d'énergie en choisissant une température de 19 degrés qui est une température vraiment correcte pour avoir du confort.

Au delà du chauffage, on peut aussi faire la chasse aux appareils et aux prises branchés en continu.

Tout à fait. Il y a une majorité des appareils électriques qui, en restant branchés, vont avoir des consommations d'électricité de ce qu'on appelle des consommations de veille. Donc ça vaut le coup de débrancher ou d'utiliser ce qu'on appelle des multiprises "coupe veille" qui vont permettre avec un interrupteur on/off de couper l'alimentation en électricité de l'appareil et justement couper ses consommations de veille. Cela concerne la télé, les chaînes Hi-Fi, tout ce qui va être décodeur TV. Tous ces appareils là peuvent avoir des consommations d'électricité, même quand ils sont éteints.

Quand on habite en copropriété aussi on peut faire des économies d'énergie?

Oui. On peut agir sur tout ce dont on vient parler et aussi un peu sur la température du chauffage, sur tout ce qui est consommation d'électricité, et la consommation d'énergie hors chauffage, eau chaude sanitaire qui sont liées au réfrigérateur, le lavage, lave linge, etc.