Economies d'énergie : l'université de Strasbourg va fermer ses bâtiments deux semaines de plus cet hiver

Les locaux de l'université de Strasbourg seront fermés deux semaines supplémentaires cet hiver dans le cadre d'un plan de sobriété énergétique, une annonce du président de l'université, Michel Deneken, dans une lettre adressée aux personnels et une vidéo aux étudiants.

Les étudiants auront une semaine de vacances supplémentaire pendant la période de Noël. En février, une semaine de cours se fera en distanciel. Une bibliothèque devrait rester ouverte pendant cette période. Par ailleurs, la mise en route du chauffage sera repoussée le plus possible, et la température bloquée à 19 degrés dans les bâtiments, avec des aménagements possibles.

Vers une coupure plus longue en hiver dans les années à venir ?

Michel Deneken espère ainsi faire des économies, tout en réfléchissant à la suite. "On est à un maximum de 10%, c'est déjà beaucoup, mais ce sont seulement quelques pourcents. On sait très bien que des fermetures longues feraient plus baisser la facture." La réflexion est donc ouverte sur le rythme universitaire souligne Michel Deneken qui fait référence à l'Allemagne, où les universités mettent en place une coupure plus longue qu'en France en hiver, et moins longue en été.

Certaines associations d'étudiants ont réagi rapidement à l'annonce de ces mesures, "égoïstes et dégradantes pour les étudiants", selon l'association AES, l'Alternative Étudiante de Strasbourg. Elle explique que cette décision fera augmenter la facture des étudiants. L'AES souligne que "les actions de lutte contre le réchauffement climatique ne doivent pas passer par une suppression du droit d'étudier."

Le budget des dépenses en énergie de l'université de Strasbourg devrait augmenter de 35% cette année par rapport à 2019.