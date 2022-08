Economies d'énergie : "Les entreprises iséroises sont en avance, on n'a pas attendu Mme Borne" (Medef Isère)

Pressées d'agir par l'exécutif, les entreprises doivent établir un "plan de sobriété" dès le mois prochain, afin de réduire de 10% leur consommation d'énergie. C'est la demande de la Première ministre Elisabeth Borne devant l'université d'été du Medef. "On n'a pas attendu Madame Borne pour engager des réductions de consommation d'énergie", affirme ce mardi 30 août sur France Bleu Isère le vice-président du MEDEF Isère, Romain De Tellier, également président d'Arc Industries, basée à Voiron et Crolles.

France Bleu Isère : Comment avez-vous accueilli la demande d'Elisabeth Borne de réduire vos consommation d'énergie dans les entreprises ?

Romain de Tellier : Ecoutez, c'est une demande qui est légitime compte tenu de la crise qu'on subit. Mais on n'a pas attendu Madame Borne pour engager des réductions de consommation. Ça fait dix ans que les entreprises travaillent dessus. Il y a 1,5 % par an de baisse d'énergie depuis dix ans. On espère évidemment travailler avec le gouvernement pour pouvoir mettre en place les réductions nécessaires.

Vous dites "On n'a pas attendu la première ministre pour agir". Vous êtes patron d'Arc Industries. Quelles économies d'énergie vous avez fait ces dernières années ?

Ecoutez nous, sur une entreprise de 35 personnes, qui faisait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous avons engagé il y a six ans un investissement de 4 millions d'euros pour réduire nos consommations d'énergie. Notre entreprise est spécialisée dans la découpe laser, ce qui est le plus gros poste de consommation d'énergie. Et bien on a baissé de l'ordre de 30 à 35 % nos consommations d'énergie. Mais ça prend du temps et ces investissements sont extrêmement lourds. Donc je pense que le gros travail, c'est surtout d'accompagner l'investissement. On parle de 40 milliards sur toute la France pour pouvoir réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre...

Elisabeth Borne vous demande d'aller plus loin, d'établir un plan de sobriété. Ça va consister en quoi chez vous, quelles économies supplémentaires pouvez-vous faire ?

Pour une PME comme la nôtre, une fois qu'on a fait ces gros investissements, ces gros changements dont je parlais tout à l'heure, ça devient compliqué. Alors évidemment, il va y avoir des efforts sur le chauffage et sur les consommations du quotidien. Mais quand vous avez deux gros postes de consommation d'énergie et que vous avez travaillé dessus, ça devient compliqué d'aller beaucoup plus loin.

Et puis les impacts pour une entreprise de 35 personnes ne sont pas les mêmes que pour les très grosses entreprises, qui font leur part aussi pour certaines. D'ailleurs pour rappel, en Isère, on a douze entreprises qui sont engagées dans la "Convention des Entreprises pour le Climat" pour réduire leur impact environnemental de manière globale.

Vous diriez que les entreprises iséroises sont plutôt exemplaires en matière de sobriété énergétique ?

Elles sont en tout cas en avance dans la réflexion, et elles sont dans la phase de mise en œuvre de nouvelles actions. On parle d'entreprises comme Photoweb, Caterpillar, ARaymond, Poma, Petzl, Rossignol, Radiall. Donc des entreprises qui sont connues sur le bassin grenoblois et qui sont engagées fondamentalement dans ces domaines. Dans cette démarche, la "Convention des Entreprises pour le Climat", les dirigeants de 150 entreprises de France se retrouvent régulièrement, durant six week-ends depuis un an, avec leurs équipes pour réfléchir aux manières de réduire leur impact environnemental.

Autre annonce d'Elisabeth Borne ce lundi : elle prévient que les entreprises seront les premières touchées par des mesures de rationnement si nécessaire cet hiver. J'imagine que ça, c'est un mauvais signal pour vous ?

Disons que si ça reste une menace, c'est moins grave. Il ne faudrait surtout pas arriver à ce niveau-là. Il y a des entreprises de process qui ne peuvent pas s'arrêter, ne peuvent pas arrêter leur consommation. Vous avez des fours qui fonctionnent 24h/24, vous avez des entreprises qui sont importantes dans tous les domaines pour la construction, pour le BTP qui ne peuvent pas se permettre d'avoir du rationnement. Donc évidemment, on espère qu'on en arrivera pas là.

Mais vous, au Medef Isère, vous êtes inquiets ?

Pour l'instant, ce n'est pas un sujet qui a été abordé. Il se trouve qu'en Isère, on est quand même un des départements les plus producteurs d'énergie, notamment hydraulique. On espère qu'on ne va pas avoir ce type de problème de rationnement.