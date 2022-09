Economies d'énergies en Dordogne : "Eteindre les lampadaire la nuit, c'est 20% de réduction sur la facture"

La première ministre appelle les entreprises à la sobriété pour éviter les coupures de courant cet hiver. On risque de manquer d'électricité ou de gaz à cause des fermetures de réacteurs nucléaires et à cause de la guerre en Ukraine. En Dordogne, le SDE, le Syndicat Départemental d'Energies réfléchit à des solutions d'indépendance énergétique depuis plusieurs années. Son président, Philippe Ducène, s'est exprimé sur France Bleu Périgord.

"En 2050, la Dordogne sera indépendante énergétiquement. J'en suis convaincu, on s'en donne les moyens." Le président du SDE n'est pas inquiet quand aux risques de pénurie d'énergies à l'avenir. Parce qu'il explique que le Syndicat Départemental d'Energies y travaille. Une proposition par exemple : "A la conférence des maires de mercredi, nous allons solliciter les maires pour que la Dordogne soit plongée dans le noir de minuit et demi jusqu'à 6 heures du matin. Eteindre l'éclairage public la nuit, c'est 20% de réduction sur la facture énergétique des communes."

Réécoutez l'interview de Philippe Ducène sur France Bleu Périgord :