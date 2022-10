Economies d'énergie : fin de l'éclairage public dans certaines rues de Mulhouse

La sobriété énergétique, c'est l'expression qui revient partout face à la hausse des coûts de l'énergie. Dès le début du mois d'octobre, la ville de Mulhouse avait annoncé qu'elle mettait en place un plan pour réduire la consommation d'électricité de la ville. La réduction de l'éclairage public en fait partie, tout comme l'instauration d'une température limite à 19 degrés dans les bâtiments administratifs, 20 degrés dans les écoles.

D'ici le 15 novembre, 500 luminaires seront concernés, "permettant d'économiser l'équivalant de 42.000 charges de smartphones par jour", précise la municipalité.

L'éclairage coupé la nuit dans certains secteurs, totalement coupé dans d'autres

L’éclairage public sera coupé de 23h30 à 5h30 dans les secteurs suivants : parc des Collines, le contournement du parc de la Mer Rouge (rues du Portugal, Frioul, Kastler et Seguin), la mairie (le parking du personnel et la rue Pierre et Marie Curie/côté Mairie), la bretelle RD430 avec sa voie d’accès vers le centre commercial, Nouveau Bassin du côté de la promenade William Wyler (côté eau).

La coupure sera totale dans les secteurs suivants : la section routière de la voie Sud (secteur quai d’Alger), le pont de la Fonderie, Nouveau Bassin du côté de la promenade William Wyler (la cime des arbres). Sous les arcades, au niveau des avenues Foch/Joffre et rue de la Bourse, un luminaire sur deux sera totalement éteint.

Depuis 2011, la ville a lancé un plan lumière pour généraliser les LED dans l'éclairage public, Mulhouse atteindra les 100% de luminaires LED en 2025.