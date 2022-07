Économies de gaz : la plateforme chimique de Roussillon (Isère) dans l'incertitude

Face à la baisse des livraisons de gaz russe - et alors que la guerre en Ukraine dure depuis plus de cinq mois - les États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord ce mardi 26 juillet sur un plan de réduction "volontaire" de 15% de leur consommation de gaz d'ici à la fin de l'hiver. Forcément, les industries très dépendantes du gaz sont inquiètes. C'est le cas de la plateforme chimique de Roussillon, "ça rajoute une incertitude à tous nos membres", confirme Carl Patois, l'administrateur d'Osiris, le groupement qui gère les activités communes de la plateforme.

"Nous ne connaissons pas encore les arbitrages qui vont être mis en œuvre. Si l'on manque de gaz, le gestionnaire du réseau devra faire des choix, décider qui doit réduire sa consommation. Qui sera vraiment touché si l'on devait en arriver là ? Ça rajoute une incertitude à tous nos membres, ils n'ont aucune certitude de pouvoir fonctionner normalement cet hiver afin de livrer leurs clients" s'inquiète Carl Patois. "Et du point de vue de la plateforme, cela risque aussi de nous compliquer la vie : j'espère qu'on ne va pas nous demander de faire le tri, si un industriel a le droit d'avoir du gaz mais pas l'autre, ce sera compliqué à gérer".

Des stocks de gaz suffisants "pour un hiver normal"

Pour économiser du gaz, le gouvernement a appelé les Français à multiplier "les petits gestes du quotidien" afin d'économiser de l'énergie, dans la perspective d'une coupure de l'approvisionnement en gaz russe à l'automne. Or les stocks de gaz actuels ne sont pas encore suffisants pour apporter de la sérénité aux industriels. "On est sur une trajectoire positive mais de justesse ... On a du gaz en stock pour tenir un hiver normal, sans vague de froid. Les hivers derniers ont été plutôt doux mais on n'est pas à l'abri d'un mois de février extrêmement froid, et là ça pourrait être totalement critique pour respecter à la fois les besoins des particuliers et ceux de l'industrie" s'alarme Carl Patois. Dans l'accord européen sur la réduction de la consommation de gaz signé ce mardi, les États membres ont convenu de privilégier les ménages ainsi que certains secteurs essentiels comme la santé et la défense.

La plateforme chimique doit par ailleurs gérer un prix du gaz qui s'envole depuis le début de la guerre en Ukraine il y a plus de cinq mois. "Chaque mois qui passe, l'impact est de plus en plus grand. Le plein effet du prix du gaz arrive et cela commence à toucher certains membres qui doivent baisser leurs productions, car le prix de revient est trop élevé. L'un d'eux a même dû baisser de moitié sa production", explique Carl Patois, qui précise tout de même qu'il n'y a pas d'impact sur l'emploi pour le moment.