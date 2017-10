Économiser 128 euros par an en roulant zen, c'est possible !

L'éco-conduite peut vous faire économiser plus de cent euros par an mais pas seulement. C'est ce que nous ont dit les conseillers MACIF, ANFAR et Citiz pendant un atelier pratique.

Roulez zen

Ce mardi 10 octobre en gare de Dijon, lL'atelier "Eco-conduite" était organisé par l'assurance MACIF, l'ANFAR - l'association nationale de formation à l'approche des risques, et l'agence de partage de véhicules en Bourgogne France-Comté Citiz. L'équipe de France Bleu Bourgogne s'est prêtée au jeu et a testé ces règles d'éco-conduite dans le simulateur installé pour l'occasion (photo ci-dessus).

Le premier essai est effectué sans conseil au préalable : "Roulez comme d'habitude", nous disent les conseillers. "On rectifiera les erreurs ensuite". Ouf ! Notre testeuse, Charlotte Millet, roule déjà presque "économique" mais il y a pas mal de choses à corriger ...

Lâcher la pédale d'accélérateur

Accélérer franchement pour atteindre 90 km/h

Sur l'autoroute préférez rouler à 110 km/h plutôt que 130 km/h

A 110 km/h vous arriverez plus vite ...

Rentrer dans votre garage en marche arrière

Se garer en marche arrière dans le garage c'est déjà faire des économies

Bien entretenir son véhicule

Entretenir régulièrement votre véhicule

