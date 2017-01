Ecopla : des négociations secrètes pour relancer la production à Saint-Vincent-de-Mercuze

Mercredi à Paris, durant plus de quatre heures, le collectif Ecopla, le repreneur italien Cuki et le ministère de l’Économie ont négocié pour qu'Ecopla ne meure pas. Des négociations qui doivent restées secrètes, selon les intéressés, pour qu'elles puissent aboutir sur une reprise de l'activité.

Mercredi après-midi, à Saint-Vincent-de-Mercuze (Isère), dans la vallée du Grésivaudan, à une vingtaine de kilomètres de Grenoble, l'usine Ecopla est sous la neige. Derrière les grilles fermées, dans la cour, des traces de pneus. Mais ce sont les voitures des agents de sécurité qui surveillent le site. Point de trace des camions italiens qui doivent venir chercher les machines qui ont été emballées, pendant les vacances de Noël, par Cuki.

Pourtant, dans un communiqué, les Ecopla appelaient mercredi matin matin leur soutien à ne pas s'opposer à ce déménagement, "sous peine de compromettre les négociations en cours avec le repreneur". Il s'agit donc là d'un changement de stratégie de la part du collectif, alors que voici encore un mois, ils étaient une centaine de personnes à manifester devant l'usine contre le démantèlement de ce qu'ils considèrent comme leur outil de travail.

Garder les négociations secrètes pour assurer la réussite du projet d'Ecopla

Aucun mouvement chez Ecopla, cet après-midi. Pas de camions ni de déménagement de machines © Radio France - Véronique Pueyo

Alors, si les Italiens ne sont pas venus aujourd’hui, ils viendront dans les jours suivants. Mais peu importe, car ces machines ne sont pas les plus importantes dans la chaîne de production. "L'important," nous explique une élue qui connait bien le dossier " c'est que les presses qui permettent de fabriquer les barquettes en aluminium, elles, sont toujours dans l'usine et ne partiront pas."

"Nous travaillons avec Cuki et le ministère de l’Économie de façon confidentielle. Vous aurez des réponses à vos questions quand le projet sera bouclé." — Un porte-parole d'Ecopla

C'est le résultat des négociations qui se sont déroulées mardi, à Paris, au Ministère de l’Économie et des Finances, durant quatre heures. Trois ex-salariés d'Ecopla, seulement, ont été autorisés à y participer, aux côtés des représentants des ministres concernés et du repreneur Cuki. Au départ, le climat était tendu, puis l'ambiance s'est un peu apaisée.

A la sortie de cette réunion capitale, les participants n'ont fait aucune déclaration mais ont prôné une discrétion à toute épreuve et une volonté de garder les négociations à venir secrètes pour ne pas les mettre en péril. "A compter de ce jour, nous travaillons avec Cuki de façon confidentielle. C'est la raison pour laquelle nous ne répondrons pas à vos sollicitations" nous a répondu,dans un mail, le porte-parole du collectif Ecopla.

Devant les grilles fermées, les restes de la manifestation de décembre dernier, quand Les Ecopla s'opposaient au départ des machines © Radio France - Véronique Pueyo

Mais selon nos informations, on s'acheminerait vers le scénario suivant. Ecopla se constituerait en SCOP, selon ses souhaits et deviendrait un sous-traitant de Cuki. Des emplois seraient donc créés, mais on ne sait pas encore combien. La production des barquettes en aluminium pourrait reprendre à Saint-Vincent-de-Mercuze dans les six prochains mois, mais on n'a pas de date précise.

En attendant, les Ecopla vont avoir beaucoup de travail pour mettre au point leur projet. "Vous aurez les réponses à vos questions dans les prochains mois, en cohérence avec les progrès de l'opération industrielle et commerciale en cours de développement sous l'égide du Ministère de l’Économie" nous écrit, dans un mail, le collectif Ecopla. Il ne reste donc plus qu'à attendre !