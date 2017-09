Ecotitanium : l'usine de recyclage de titane prête à fonctionner à Saint-Georges-de-Mons

Après deux ans de travaux, l'usine Ecotitanium commence à recycler le titane pour permettre sa réutilisation dans l'aéronautique ou le médical. L'usine a été inaugurée ce vendredi 15 septembre.

Deux ans après la pose de la première pierre, les travaux sont terminés et l'usine Ecotitanium est prête à fonctionner à Saint-Georges de Mons dans le Puy-de-Dôme. Cette usine, unique en son genre, recycle les déchets, les "chutes" de titane. Elle a été inaugurée ce vendredi 15 septembre en présence du secrétaire d'Etat au ministère de l'Economie et des Finances, Benjamin Griveaux.

Des "gros" lingots de 8 tonnes

Ils arrivent en copeaux ou en morceaux et sont ensuite mélangés et refondus grâce à des procédés complexes notamment grâce à un four plasma qui chauffe à 1.700 degrés. Après, ils ressortent en énormes lingots de 8 tonnes. Ces lingots seront ensuite vendus et réutilisés par les industriels notamment de l'aéronautique. "C'est de l'économie circulaire", explique Marc Dauzat, le directeur d'Ecotitanium.

Le four à plasma chauffe à 1.700 degrés © Radio France - Charlotte Jousserand

Le titane est un métal très intéressant pour l'aéronautique et le médical car il est aussi résistant mais 40% plus léger que les autres métaux. Il sert par exemple à fabriquer les trains d’atterrissage des avions ou des prothèses médicales.

Une source d'approvisionnement européenne

Les groupes Safran et Airbus sont très intéressés par cette usine car, jusqu'à présent, ils envoyaient leurs copeaux aux Etats-Unis pour pouvoir les recycler et ensuite les racheter. Selon Christel Bories, présidente du groupe Eramet, partenaire via l'intermédiare de sa filiale Aubert et Duval : "Il y a plus de 10.000 tonnes de déchet de titane qui partent aux Etats-Unis et que nos clients rachètent à des fournisseurs américains une fois qu'ils ont été recyclés".

L'usine est le fruit d'un partenariat entre la société Ukad, l'Etat via l'ADEME et la banque Crédit Agricole Centre France. La banque européenne d'investissement accorde également un prêt de 30 millions d'euros à Ecotitanium.

Au moins 60 emplois créés à Saint-Georges-de-Mons

L'usine Ecotinanium va employer 60 personnes, des emplois de techniciens hautement qualifiés mais pour Marc Dauzat, c'est "une centaine de plus qui seront créés pour collecter les déchets de titane". La production n'a pas encore réellement commencé. Elle le sera officiellement en décembre prochain.

Quand Ecotitanium fonctionnera à plein régime, l'usine produira plusieurs milliers de tonnes de lingots chaque année car la demande est forte sur les marchés. Elle a augmenté de 50% depuis 2012.