EDF à Flamanville : comment se met en place la surveillance renforcée ?

La Commission locale d'information ( CLI ) de Flamanville aux Pieux s'est tenue ce jeudi au lendemain de l'annonce d'un nouveau surcoût pour l'EPR , le réacteur de 3e génération en construction dans La Hague.

EDF qui doit aussi gérer une situation inédite pour les réacteurs 1 et 2 de Flamanville : la mise sous surveillance renforcée de l'ASN - l'autorité de sûreté nucléaire- depuis le 11 septembre dernier

L'ASN pointe du doigt des problèmes au cours de l'activité de maintenance comme des déficiences dans la maîtrise de certains gestes techniques d'exploitation, des défauts de maintenance et de surveillance des prestataires, ou encore des problèmes de qualité sur des documents.

Cette mise sous surveillance est une "mesure rare" précise Adrien Manchon, chef de division de l'ASN à Caen. Seul un autre établissement subi ce régime : la centrale de Belleville-sur-Loire dans le Cher depuis septembre 2017. Une mesure qui implique un contrôle accru.

EDF a proposé un plan d'action qui a commencé à être mis en place. Il faut revoir les fondamentaux dit Patrice Gosset, directeur de la centrale de Flamanville. " On demande à ce que nos managers travaillent avec leurs équipes, se posent concrètement pour se réapproprier les fondamentaux de travail, par exemple un contrôle technique , comment on le fait ? C'est donner le temps aux intervenants de s'approprier les dossiers avant d'aller sur le terrain."

C'est un métier de précision et quand on perd le détail de ce qu'on a à faire, on peut oublier des détails qui peuvent être important. Sur 20 000 activités, s'il y en a une vingtaine qu'on doit reprendre, ce n'est pas ce qu'on attend de nous, de notre industrie et de son bon fonctionnement . Patrice Gosset directeur de la centrale de Flamanville