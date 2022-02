EDF annonce la signature de l'accord d'exclusivité pour le rachat d'une partie de l'activité de GE à Belfort

Cela n'était plus qu'une question de temps, c'est désormais officiel. Dans un communiqué de presse commun, la compagnie d'électricité française EDF et General Electric officialisent la signature de l'accord d'exclusivité pour le rachat d'une partie de l'activité nucléaire de GE, notamment les turbines à vapeur Arabelle. Une annonce qui intervient à quelques heures de la visite d'Emmanuel Macron sur le site Belfortain.

C'était attendu : l'officialisation paraît ce jeudi 10 février, jour de la visite du président de la République sur le site même de fabrication des turbines Arabelle, vendues en 2015 à l'américain General Electric lorsqu'Emmanuel Macron était ministre de l'Economie. Selon les informations de l'Agence France Presse, l'opération coûterait 200 millions de dollars (174 millions d'euros) à EDF. Cette somme prend en compte les liquidités et dettes de l'activité rachetée. L'activité est donc valorisée au total à 1,2 milliard de dollars (1,05 milliard d'euros), du fait d'une trésorerie importante.

La direction d'EDF estime que cet achat permet d'apporter au groupe "l'expertise de GE Steam Power dans les technologies et services liés aux turbines à vapeur pour centrales nucléaires afin de renforcer ses positions dans l’industrie nucléaire".

En plus des turbines Arabelle, l'accord porte sur "la maintenance et les mises à niveau des centrales nucléaires existantes", détaillent les deux groupes dans le communiqué. Des activités qui concernent à près de 70% la France, dont les sites de Belfort et de La Courneuve.