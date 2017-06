EDF annule la demande de coupure d'électricité d'une exploitation des Landes

Alors que son exploitation était menacée par EDF de coupure d'électricité pour cause de facture impayée, Elisabeth Dupouy, une gaveuse installée à Vielle-Tursan a eu une bonne surprise ce mercredi : l'électricien a annulé sa demande de coupure !

Vous avez été nombreux à réagir ce mercredi, après la diffusion d'un reportage de France Bleu Gascogne relatant la détresse d'Elisabeth Dupouy, une gaveuse de Vielle-Tursan, dont l'exploitation était menacée de coupure d'électricité par EDF.

"J'ai eu un appel de la direction régionale d'EDF, raconte Elisabeth Dupouy, qui m'a expliqué qu'après avoir examiné ma situation, ils avaient décidé de ne pas me couper le courant. J'ai très bien accueilli cette nouvelle, ça m'a enlevé un gros poids, parce que c'est ennuyeux de ne pas pouvoir payer nos factures, alors qu'on ne veut faire que travailler. La menace de coupure est définitivement levée, c'est fini ! Mais il a fallu une intervention extérieure pour ça, nous, les petits, on ne nous écoute pas, on nous met le couteau sous la gorge."

Du côté d'EDF, on reconnaît un raté : l'entreprise affirme avoir ciblé les éleveurs et gaveurs en difficulté suite à la crise de la grippe aviaire pour leur accorder des facilités de paiement. Selon Christophe Durand, d'EDF Commerce Sud-Ouest, le cas d'Elisabeth Dupouy est passé entre les mailles du filet. "Notre souhait est d'être attentif à la situation des éleveurs, pour que nous ne venions pas aggraver leur s difficultés. On n'a pas réussi à identifier ce client-là en amont, et donc on n'a pas anticipé une analyse de sa situation. Les dispositifs classiques, habituels, se sont mis en oeuvre. Nous sommes donc revenus en arrière, et des consignes ont été données pour suspendre tout ordre de coupure, avant de trouver avec le client des solutions dans la durée."