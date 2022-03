EDF Centre-Val de Loire cherche des PME locales pour le grand carénage de ses réacteurs nucléaires

EDF veut privilégier les entreprises du territoire pour travailler sur les réacteurs des centrales nucléaires de la Région Centre-Val de Loire. Dans le cadre du « grand carénage », ce programme industriel qui doit permettre la prolongation de l’exploitation des réacteurs nucléaires au-delà de 40 ans, d’importants travaux sont réalisés tour à tour dans les quatre centrales de la région (12 réacteurs au total). Pour découvrir les marchés et faciliter l'accès aux PME locales, une "journée d'affaires du nucléaire" est organisée le 29 mars à Dampierre-en-Burly par EDF et la chambre de commerce et d'industrie Centre-Val de Loire.

Des rencontres B to B

Après une première réussie en septembre dernier avec quelques 150 participants, l'expérience de cette "journée d'affaires du nucléaire" est renouvelée. Ce sont des rendez vous en tête à tête. "On vient pas par hasard, on vient parce qu'on a mis en avant ses propres compétences quand on est offreur de solutions, l'attributaire a exprimé ses besoins et donc, on va forcément rencontrer un offreur de solutions ou un l'attributaire de marché qui correspond aux besoins croisés. C'est en cela que c'est super efficace" indique Coralie Outreville directrice du pôle entrepreneur de la CCI du Cher. La panoplie des métiers que recouvre la filière du nucléaire est vaste et variée. Cela va du bâtiment au génie civil en passant par la chaudronnerie ou l'électricité. La part des PME du territoire sur les derniers marchés lancés par EDF pour l'entretien de ses réacteurs nucléaires en Région Centre-Val de Loire est passée dernièrement de 20 à 35%.

Souci de main d'œuvre

"La difficulté n'est pas tant de trouver des entreprises qualifiées en Région Centre-Val de Loire que de la main d'œuvre" précise Jean-Paul Combémorel le directeur Action Régionale EDF Centre-Val de Loire. Une filière du nucléaire qui se conjugue de plus en plus au féminin. "On part de très loin en France, en particulier si on se compare à l'Allemagne où l'industrie est beaucoup plus féminisée que chez nous. Pourtant la quasi totalité des jobs de l'industrie sont ouverts au personnel féminin. Ce sont des emplois qui sont fixés sur le territoire régional, bien payés, avec des perspectives d'évolution qui caractérisent le secteur industriel" ajoute Jean-Paul Combémorel. Déjà bien entamé, le point d'orgue du grand carénage se situe entre 2021 et 2030. Il s'achèvera avec les réacteurs N°3 et N°4 de Chinon. A Dampierre-en-Burly, alors que le carénage du réacteur N°2 va bientôt démarrer, le réacteur N°1 vient d'être raccordé en février dernier au réseau après huit mois de travaux.

Une visibilité sur dix ans

Toute la difficulté réside dans les préjugés ou les a priori dont souffre cette filière nucléaire. "Il faudrait absolument avoir des qualifications de très haut niveau pour pouvoir avoir ces marchés or ce n'est pas le cas" explique Coralie Outreville. "On est sur du grand carénage sur les dix années qui viennent, on peut donc démarrer avec peu de qualifications, mais évidemment des compétences, puis monter en qualification". Et puis il y a une garantie pour l'entreprise d'avoir une visibilité, "je ne crois pas qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises puissent se dire je vais aller à un rendez vous d'affaires et avoir une visibilité sur 10 ans, voire plus. C'est donc une opportunité pour les entreprises de se positionner sur une filière qu'elles connaissent peu mais dans laquelle elles vont pouvoir faire des affaires dans la durée et ainsi recruter, investir, parce qu'on a du business garanti" argumente la directrice du pôle entrepreneur de la CCI du Cher.

Cette « journée d’affaires du nucléaire » aura lieu le 29 mars prochain à l’espace culturel et sportif de Dampierre-en-Burly de 9h à 17h. Il faut obligatoirement s'inscrire moyennant 120 euros hors taxe la journée, déjeuner compris.

Pour s'inscrire