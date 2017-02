EDF devrait annoncer ce jeudi des réductions d'effectifs plus importantes que prévu

EDF devrait présenter ce jeudi en comité central d'entreprise un plan de réduction d'effectifs plus important que celui annoncé l'an dernier. Jusqu'à 7.000 emplois pourraient disparaître d'ici fin 2019.

Le comité central d'entreprise d'EDF prévu ce jeudi s'annonce mouvementé : le groupe devrait annoncer un plan de réduction des effectifs plus important que prévu. L'an dernier, EDF avait présenté un objectif de 2.300 à 4.200 emplois sur la période 2016-2018, via des départs à la retraite non remplacés. Mais ces chiffres auraient été revus à la hausse, et la direction envisagerait désormais de supprimer entre 3.250 et 5.100 postes d'ici fin 2019, d'après franceinfo.

Les syndicats vont jusqu'à évoquer le chiffre de 7.000 suppressions de postes en quatre ans, si EDF retient la fourchette haute. "Nous avions des craintes pour la suite, mais pas à ce point-là", avait commenté la semaine dernière Serge Gianorsi, représentant FO chez EDF. Le syndicat rappelait alors qu'en 2016, environ 2.000 postes avaient déjà été supprimés.

Ces réductions d'effectifs ont été assorties en janvier 2016 d'un plan d'économies de 700 millions d'euros sur trois ans. En avril dernier, EDF s'est finalement engagé à réduire ses charges opérationnelles d'un milliard d'euros jusqu'en 2019. Le PDG du groupe, Jean-Bernard Lévy, avait alors assuré qu'il n'irait "pas plus loin dans les baisses d'effectifs" que ce qui avait déjà été annoncé aux partenaires sociaux.

La dette d'EDF s'élève à 37 milliards d'euros, et l'électricien doit aussi faire face à des investissements conséquents pour sécuriser son parc de centrales nucléaires en France, et pour la construction des EPR de Flamanville et d'Hinkley Point, en Grande-Bretagne.