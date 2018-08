EDF Energies Nouvelles renonce a regrouper les activités des sites de Béziers et Colombiers sur Montpellier (Hérault). 200 emplois sont en jeu. La mobilisation des élus locaux a payé.

La mobilisation des élus locaux a payé dans le Biterrois. EDF Energies nouvelles renonce à délocaliser ses activités sur Montpellier. Deux sites étaient menacés de fermeture : Béziers et Colombiers, avec 200 emplois à la clé.

EDF Energies nouvelles a annoncé jeudi aux élus que le projet était abandonné dans sa forme initiale. Un nouveau projet alternatif sera présenté aux représentants du personnel dans les prochaines semaines, un projet privilégiant le Biterrois.

De nombreux élus toute tendance politique confondue s'était mobilisés pour dénoncer ce projet et ses conséquences dans un territoire déjà très fragile économiquement.

Sur le site de Béziers une cinquantaine d'agents spécialisés dans l'éolien et le solaire sont chargés du développement et à Colombiers 150 salariés s'occupent de la maintenance, de l'exploitation et de l'entretien de presque 400 sites répartis dans 7 pays d'Europe.