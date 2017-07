EDF et la Région Occitanie main dans la main pour les énergies renouvelables.

Le PDG d'EDF et la Présidente de la Région Occitanie ont signé une convention de partenariat "pour une région innovante, décarbonée, créatrice d'emplois et solidaire"

Ce mercredi, Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie et Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF se sont engagés dans un partenariat sur la transition énergétique, le développement économique , la formation et l'emploi. Une association "gagnant/gagnant" Puisque l'Occitanie veut devenir la première Région d'Europe à énergies positives et EDF rester dans la course aux énergies renouvelables.

La rencontre s'est tenue dans un lieu symbolique : le centre EDF EN (Energies Nouvelles) situé à Colombiers, aux portes de Béziers, qui conduit et supervise à distance les 40 antennes de maintenance des parcs éoliens et solaires d'EDF répartis dans 7 pays d'Europe.

Jean-Bernard Lévy ne cache pas son intérêt pour l'Occitanie , région propice aux énergies renouvelables.

Nous voulons nous développer. Ici, il y a beaucoup de vent, beaucoup de soleil.

Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF.

Et Carole Delga espère qu'EDF l'aidera à atteindre son objectif de faire de l'Occitanie une figure de proue en matière d'énergies positives.

EDF, c'est une force pour développer la transition énergétique.

Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie.

Un des postes de travail du centre européen de contrôle d'EDF EN à Colombiers. © Radio France - Gaëlle Schüller.

Directeur Performance et Engénierie EDF EN, Nicolas De Labouchère a détaillé les performances du site de Colombiers.

On surveille à distance les parcs éoliens et solaires que nous avons dans 7 pays d'Europe

Nicolas De Labouchère, Directeur Performance et ingiénerie EDF EN.

A son arrivée à Colombiers, Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie est allée à la rencontre d'une délégation d'une quinzaine d'anti-éoliens industriels qui lui ont fait part de leur colère face à la course entre opérateurs pour implanter leurs éoliennes "en méprisant les habitants et en détruisant les milieux naturels."