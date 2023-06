EDF fait un point d'étape sur la suite de la déconstruction de la cheminée d'Aramon

Le 07 juin 2023, à l’occasion de l’opération de déconstruction de la cheminée de la centrale thermique d’Aramon, un aléa technique a empêché son abattage complet. La cheminée, haute de 250 mètres, n’a ainsi pas été totalement abattue et la partie inférieure de la cheminée est restée en place sur une hauteur d’environ 140 mètres. EDF et son partenaire industriel CARDEM, ont lancé des investigations sur cet aléa technique. EDF explique ce vendredi que plusieurs actions ont été" immédiatement prises et certaines sont encore en cours à ce jour".

Toujours selon EDF, les constats immédiats et les études calculatoires ainsi réalisées, dès l’après-midi du 7 juin, ont confirmé l’absence de risque d’effondrement de la structure restée en place et de risque pyrotechnique, toutes les charges ayant explosé. Un périmètre de sécurité intégralement inclus dans l’enceinte du site EDF est maintenu autour de la cheminée avec un gardiennage 24/24H afin d’assurer la sécurité du site.

En concertation avec les parties prenantes, notamment la préfecture, la mairie d’Aramon et la Chambre d’Agriculture, des constats d’huissier ont été réalisés afin de déterminer les parcelles alentours concernées par des éventuels dépôts de poussières. Des prélèvements ont ensuite été réalisés, en présence des huissiers, par un bureau d’études indépendant et mis sous scellés avant d’être envoyés en laboratoire pour analyses. Les résultats de ces analyses viennent d’être communiqués et confirment que les poussières émises lors du tir ne présentent pas de risque pour la santé ni pour l’environnement (communiqué).

D’autre part, un expert agricole indépendant a été mandaté par EDF, sur les conseils de la Chambre d’Agriculture, afin de faire l’inventaire des parcelles environnantes ayant subi un éventuel impact sur les récoltes à venir. Les expertises de ces parcelles sont en cours de finalisation.

Quel calendrier maintenant ?

La recherche de solutions pour terminer la déconstruction de la cheminée en toute sécurité a été menée en parallèle avec CARDEM.

La méthodologie retenue et qui sera mise en place par CARDEM est la technique de grignotage du béton à l’aide d’une grue. Cette méthode nécessitera une amenée de matériels par des transports routiers spécifiques.

Après plusieurs jours de montage, la grue devrait être opérationnelle début juillet. Les travaux devraient se poursuivre sur l’été, leur durée étant étroitement conditionnée aux conditions météorologiques et notamment aux conditions de vent. "Conformément au projet initial, EDF s’engage à poursuivre la déconstruction de la cheminée et de la centrale thermique d’Aramon". Le nouveau calendrier des travaux, en cours d’ajustement, sera communiqué ultérieurement