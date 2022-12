"EDF m'a achevé", Ludovic va définitivement fermer sa boulangerie à Sorgues

Le visage est marqué. Le sourire difficile à esquisser. Cinq années après son installation, Ludovic Reynaud va fermer le 31 décembre prochain sa boulangerie située dans le quartier de Chaffunes à Sorgues. La faute à la forte hausse de sa facture d'électricité qui ne lui permet plus de s'en sortir financièrement. "En l'espace de quelques mois, le montant est passé de 400 euros à 1.300 euros. Je suis dégouté", déplore Ludovic Reynaud.

Pourtant les clients répondent présents surtout pendant ces fêtes. Les commandes se sont accumulées pour Noël et le Nouvel an. "J'ai refusé de faire des galettes pour janvier parce que je serai fermé", indique le boulanger. Il vit cette fermeture comme un échec : "j'ai toujours rêvé d'avoir mon commerce depuis que je suis apprenti. Ce rêve est devenu un cauchemar. J'ai résisté au Covid, aux confinements mais là ce n'est plus tenable. EDF m'a achevé." Ludovic Reynaud est lassé de constamment réinjecter de l'argent personnel dans son entreprise à cause de charges de plus en plus importantes.

"C'était mon rêve d'ouvrir une boulangerie. Aujourd'hui, ce rêve est devenu un cauchemar"

C'est également un peu de la vie du quartier qui s'en va avec la fermeture de la boulangerie. "Il y a le petit snack à côté de chez moi. Sinon dans trois jours ce sera vide", se désole Ludovic Reynaud. L'avenir ? L'artisan compte bien retrouver un emploi : "j'ai bon espoir." Une déception sur la fermeture définitive de sa boulangerie est quelque peu atténuée par des petits messages d'affection laissés par des clients.

