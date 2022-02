EDF renfloué par l'État au début d'une année 2022 difficile

EDF a annoncé ce vendredi le lancement d'une recapitalisation de 2,5 milliards d’euros. Cela doit permettre au groupe de faire face à une année 2022 qui s'annonce difficile du fait de problèmes de production nucléaire et des mesures du gouvernement pour limiter la hausse des factures d'électricité.

EDF a dévoilé ce vendredi un projet d'augmentation de capital d'environ 2,5 milliards d'euros. L'État, qui détient près de 84% du groupe, participera à hauteur de 2,1 milliards, a précisé Bruno Le Maire sur RTL. Cette recapitalisation est destinée à "soutenir EDF qui traverse une passe financière difficile", a souligné le ministre de l'Économie. En effet, si le géant de l'électricité français a réalisé 85 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021 en vendant son électricité aux fournisseurs comme Total ou Engie à un prix très élevé grâce à la hausse des cours, 2022 s'annonce nettement moins rentable.

Des réacteurs arrêtés

Contrainte d'arrêter plusieurs réacteurs en raison de problèmes de corrosion, EDF produit moins d'électricité que l'an passé. L'entreprise "vend moins d'électricité nucléaire, du coup les revenus sont moins importants et elle a besoin du soutien financier de l'État", a justifié Bruno Le Maire. L'examen des 56 réacteurs que compte le parc nucléaire français étant toujours en cours, d'autres pourraient être arrêtés fait aussi valoir EDF. À cela s'ajoute les retards de l’EPR de Flamanville et les sur-coûts que cela engendre.

Déjà lourdement endetté, à hauteur de 43 milliards d'euros à la fin de l'année dernière, le groupe doit en outre prévoir d'importants investissements, le président Emmanuel Macron ayant annoncé son intention de construire entre six et quatorze réacteurs EPR en France d’ici 2050, sans en détailler le financement.

"Bouclier tarifaire"

Les perspectives d’EDF sont aussi assombries par le "bouclier tarifaire" mis en place par l'État en janvier pour limiter la hausse des factures et préserver le pouvoir d’achat des ménages à quelques semaines de l'élection présidentielle.

Cette mesure va obliger EDF à vendre plus d'électricité nucléaire à prix bradé à ses concurrents, alors que les cours sont très élevés sur les marchés de gros. Depuis une décennie en effet, conformément à des directives européennes, la libéralisation impose à l’EDF de céder à prix fixe une partie de sa production.

Le "bouclier tarifaire" devrait réduire de huit milliards d’euros le résultat d’exploitation du groupe cette année.

Conserver la confiance des investisseurs

Pour éviter qu’EDF ne perde la confiance des investisseurs, que le groupe ait du mal à emprunter de l’argent ou n’emprunte à des taux très élevés, le gouvernement s'engage donc à injecter 2,1 milliards d'euros d'argent frais.

Le géant de l'électricité propose également une option de versement en actions (et non en liquide) des dividendes au titre des exercices 2022 et 2023, ce que l'État a accepté pour ce qui le concerne. Enfin, EDF a annoncé des cessions d'environ trois milliards d'euros en cumul sur les années 2022-2023-2024.