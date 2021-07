EDF Renouvelables associe les habitants de l'Yonne à la construction d'un parc éolien

EDF Renouvelables lance une campagne de financement participatif de 200.000 euros pour la construction de sept éoliennes à Massangis et Grimault jusqu'au 15 septembre prochain. L'idée est d'inciter les Icaunais à agir en faveur de la transition énergétique. Ce qui irrite certains opposants.

Difficile de trouver meilleur placement financier en ces temps-ci : EDF Renouvelables propose aux Icaunais et aux habitants des départements limitrophes d'investir de 100 à 10.000 euros dans la construction de sept éoliennes à Massangis et Grimault à un taux d'intérêt de 4,75%. Cette campagne de financement participatif à hauteur de 200.000 euros a déjà démarré et court jusqu'au 15 septembre. À la date du 22 juillet, 20.000 euros ont déjà été récoltés de la part de 17 investisseurs, ce qui fait en moyenne un investissement de 1.176 euros.

EDF Renouvelables défend cette opération comme une façon d'associer les habitants à agir en faveur de la transition énergétique. Mais les opposants de ce nouveau parc éolien dans le sud-est de l'Yonne estiment qu'elle ressemble plutôt à une campagne de communication. Bruno Charmet, maire d'Annoux et président de la Sauvegarde de la Haute-Vallée du Serein : "Ce financement participatif ne sert à rien, ce ne sont que 200.000 euros sur un projet qui coûte plusieurs millions d'euros."

Le parc de sept éoliennes sera d'une capacité installée de 23MW, soit "l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'environ 20.000 personnes, soit 60% de la population auxerroise", indique EDF Renouvelables. Les éoliennes devront voir le jour en septembre 2021 et être mises en marche à la fin de l'année.

Le succès des campagnes de financement participatif

Le maire d'Annoux considère également que les populations locales ne participeront pas à cette campagne participative : "Ce ne sont pas eux qui ont les moyens ou la volonté de faire de tels placements." Pourtant il regrette que cette opération ne soit pas ouverte uniquement aux gens du coin. "Si c'était ouvert aux habitants d'une ou plusieurs communes... Mais EDF Renouvelables est obligé de ratisser large, à d'autres départements. Pourquoi pas la France entière."

De son côté, EDF Renouvelables loue la réussite d'anciennes campagnes de financements participatifs, à Vermenton pour un parc éolien de 4 éoliennes en début d'année 2021. Mais aussi "par exemple, sur Dijon [pour le financement d'un parc solaire, NDLR], on avait limité au démarrage la participation uniquement aux habitants de l'agglomération de Dijon. _Et il se trouve que la campagne a été un succès_", précise Jennifer Ménagé, responsable Bourgogne Franche Comté d'EDF Renouvelables.

Enfin, précise-t-elle, l'objectif de cette campagne, "c'est que les riverains soient impliqués, dans un objectif de concertation afin qu'il y ait un vrai engouement, une vraie volonté des citoyens pour le développement de ce projet et pour être acteurs de la transition énergétique." Bruno Charmet, le maire d'Annoux, estime, lui, que l'objectif est plutôt l'acceptabilité de l'éolien par les populations. Ce à quoi répond la responsable BFC d'EDF Renouvelables : "Non, le but n'est pas de convaincre des opposants."