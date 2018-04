Saint-Paul-Trois-Châteaux, France

L'opération s'appelle "grand carénage". Une série de travaux à la fois pour tirer les conséquences de l'accident de Fukushima et préparer les quatre réacteurs de la centrale de Tricastin à fonctionner dix ans de plus, c'est-à-dire au-delà des quarante ans initialement prévus.

Le retour d'expérience de l'accident de Fukushima

A Tricastin, les diesels d'ultime secours seront dans quelques mois une sécurité supplémentaire en cas d'une vague d'inondation. Ce n'est pas impossible: la centrale se trouve entre le Rhône et le canal de Donzère/Mondragon. Une rupture de barrage du Rhône, une rupture de digue du canal dues à un séisme peuvent provoquer une submersion du site. Des groupes électrogènes installés dans des bâtiments anti sismiques et en hauteur fonctionnant au fuel pourraient alors continuer à alimenter les installations nucléaires. C'est ce qui a manqué au Japon. Ces diesels d'ultime secours. Les réacteurs n'étaient plus alimentés en électricité, la réaction nucléaire s'est emballée et le coeur a fondu.

Les 40 ans une visite décennale comme une autre

Entre Juin 2019 pour le réacteur N°1 et 2028, les quatre réacteurs de la centrale de Tricastin vont subir une quatrième visite décennale. Cette visite approfondie des installations est obligatoire pour pouvoir poursuivre l'exploitation. Mais EDF ne fait pas de cette quatrième visite une étape particulièrement importante. C'est une visite décennale comme une autre dit l'exploitant. L'anniversaire n'est pourtant pas anodin. Ces centrales avaient été construites pour une durée de vie de 40 ans. Et aujourd'hui des voix s'élèvent pour s'inquiéter de cette poursuite au-delà des 40 ans. C'est par exemple le cas du président de la CRIIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Roland Desbordres parle d'âge canonique pour une centrale.

On prend des risques à poursuivre l'exploitation d'une centrale nucléaire ancienne dit Roland Desbordes, président de la CRIIRAD.

Ce n'est pas l'avis d'EDF qui investit 3,2 milliards d'euros pour prolonger de 10 ans l'exploitation de la centrale nucléaire de Tricastin.