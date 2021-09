Belfort : EDF ouvre les discussions pour le rachat de la branche nucléaire de General Electric

Des discussions non engageantes sont officiellement ouvertes entre General Electric et EDF pour le rachat de Steam Power, la branche nucléaire du géant américain, qui emploie environ 1500 personnes sur le site de Belfort.

EDF annonce l'ouverture de discussions en vue du rachat de la branche nucléaire de General Electric. Des négociations "non engageantes", ce qui signifie qu'aucun accord n'a encore été trouvé sur le prix de rachat ou encore son périmètre.

La branche nucléaire de GE emploie environ 1.500 personnes sur le site de Belfort, qui produit notamment les turbines Arabelle, à destination des centrales nucléaires.

L'annonce des discussions n'est qu'une confirmation de ce que pressentaient les salariés sur un possible rachat par EDF. General Electric avait racheté la filière nucléaire d'Alstom en 2014. Depuis les annonces du géant américain de céder de nouveau cette branche, le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait confirmé vouloir trouver une solution française, afin de maintenir une "souveraineté nationale" en termes d'énergies et de nucléaire.

Une bonne nouvelle

Le retour dans le giron français de Steam power est bien accueilli par les syndicats, qui resteront attentifs au périmètre du potentiel rachat par EDF. Laurent Humbert, délégué syndical central CFE-CGC estime qu'il serait "dommage" de "gâcher" cette opportunité en restant dépendant, même en partie, de General Electric.

Les syndicats attendent qu'un accord soit trouvé pour avoir leur mots à dire sur les conditions de rachat, et s'assurer que son périmètre soit le plus large possible.