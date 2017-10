Edmond Maire, ancien dirigeant de la CFDT, est décédé

Edmond Maire, ancien secrétaire général de la CFDT, est décédé dimanche à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie. Il avait participé à la création du syndicat avant de le diriger de 1971 à 1988.

L'ancien secrétaire général de la CFDT, Edmond Maire, est décédé dimanche à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie. C'est une figure emblématique du syndicalisme qui disparaît.

Né en 1931 dans un famille catholique, Edmond Maire, chimiste de formation, avait participé à la création de la CFDT en 1964, née d'une scission de la CFTC, avant d'en devenir le secrétaire général en 1971. Il est resté à sa tête pendant dix-sept ans. En 1978, il engagera le "recentrage" de la CFDT, qui adoptera avec lui la ligne du "réformisme", avant de passer la main à son successeur Jean Kaspar en 1988.

Edmond Maire avait fait ses dernières apparitions publiques en juillet 2016, lors de l'hommage national à l'ancien Premier ministre Michel Rocard, et en janvier dernier aux obsèques de François Chérèque, l'un de ses successeurs à la tête de la CFDT. L'un de ses fils, Jacques Maire, est devenu en juin dernier député de la République en marche dans les Hauts-de-Seine.

La CFDT est en deuil

Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT a rendu hommage ce dimanche sur son compte Twitter : « La France perd un très grand syndicaliste, la CFDT est en deuil ».

Edmond Maire est décédé ce matin. La France perd un très grand syndicaliste, la CFDT est en deuil. — Laurent Berger (@CfdtBerger) October 1, 2017

La CFDT pleure « un immense syndicaliste et un penseur essentiel de la transformation sociale et du rôle des acteurs sociaux dans la démocratie. Edmond Maire est resté jusqu'à ces derniers jours fidèle à la CFDT et à ses valeurs. Une fidélité exigeante et bienveillante. Il fut et restera pour nous une référence incontournable ».

De son côté, la maire de Lille, Martine Aubry, exprime sa « profonde tristesse ».

Edmond Maire vient de nous quitter. C’est une profonde tristesse pour moi: c’est avec mon père, l’homme à qui je dois mes engagements. — Martine Aubry (@MartineAubry) October 1, 2017

L'ancien Premier ministre Manuel Valls rend hommage à celui qui incarnait la gauche et le syndicalisme réformistes.