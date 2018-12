Edouard Martin sur la fermeture des hauts fourneaux : "ArcelorMittal ne respecte pas son engagement"

Florange, France

Les hauts fourneaux d'ArcelorMittal Florange étaient à l'arrêt, depuis six ans, depuis l'accord signé avec le gouvernement, prêts potentiellement à redémarrer même si personne n'y croyait vraiment. ArcelorMittal a confirmé lundi 17 décembre que ces symboles de la sidérurgie ne seraient pas être rallumés parce que ça ne correspond "à aucune logique économique".

L'autre hypothèse à l'étude, la construction d'une aciérie électrique, trop coûteuse, est également écartée. Mais le vice-président d'ArcelorMittal Eric Niedzela se veut rassurant et annonce de nouveaux investissements sur le site de Florange, dans la transformation de l'acier : "Nous avons investi 300 millions d'euros en 6 ans, plus que les 180 millions pour lesquels nous nous étions engagés avec l'Etat et nous investissons encore 22 millions d'euros dans la future ligne de galvanisation, Florange est un site important dans notre stratégie industrielle".

Les conditions du redémarrage des hauts fourneaux sont réunies, le marché de l'acier se porte à merveille

Mais pour l'ancien syndicaliste Edouard Martin, devenu député européen, ArcelorMittal "ne respecte pas son engagement" d'il y a six ans, "les conditions du redémarrage des hauts fourneaux sont réunies", dit-il, "le marché de l'acier se porte à merveille".

"Je m'en tiens à l'accord signé avec Jean-Marc Ayrault, l'article 5 stipule qu' il fallait vérifier la situation du marché de l'acier. Il n'y a aucune raison que le gouvernement fasse ce cadeau à Mittal", ajoute l'ex-sidérurgiste, qui attend avec impatience la réaction du gouvernement.

Edouard Martin se dit prêt à porter l'affaire en justice si l'Etat valide la décision du géant de l'acier.