Gabriel Attal annonce une "prime exceptionnelle" pour 730.000 agents de l'Éducation nationale

Le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal annonce ce jeudi soir que 730.000 agents toucheront en même temps que leur salaire d'octobre une "prime exceptionnelle de pouvoir d'achat", de 380 euros pour les enseignants et 500 euros pour d'autres agents. 730.000 agents du ministère, "c'est plus d'un sur deux", a affirmé le ministre sur le plateau du JT de TF1. Dans le détail, "500.000 enseignants (...) auront en moyenne 380 euros" et 230.000 "autres personnels", notamment les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH), percevront en moyenne 500 euros, a-t-il précisé.

Le pacte enseignant signé par "un enseignant sur quatre"

Gabriel Attal a aussi affirmé jeudi soir, près d'un mois après la rentrée, qu'"un enseignant sur quatre" avait jusqu'à présent signé le "pacte" enseignants, qui vise à confier aux professeurs de nouvelles missions en échange d'un complément de rémunération. "À l'heure à laquelle je parle, un enseignant sur quatre a signé, s'est engagé dans le pacte, c'est même un sur trois au collège et au lycée professionnel", a déclaré Gabriel Attal sur le plateau du JT de TF1. "Ça continue à monter", a-t-il ajouté.

Une revalorisation des salaires des enseignants est intervenue dès ce 1er septembre. Cette "hausse inconditionnelle" selon les mots du chef de l'État en avril, est comprise entre 125 et 250 euros pour tous les professeurs.