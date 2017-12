Avignon, France

Plus Noël approche, et plus la pression monte aux Halles d'Avignon.

Le lieu regroupe trente-neuf commerces alimentaires sur quarante-deux, et les stands sont littéralement pris d'assaut, à quelques jours du réveillon.

Plaisirs de la table

Il faut dire que plus d'un Français sur deux (63%) économise toute l'année pour se faire plaisir à Noël... et les plaisirs de la table comptent pour beaucoup ! Les foyers y consacrent un tiers du budget moyen des fêtes, soit près de deux cents euros.

Du coup, les commerces de bouche voient leur clientèle exploser, en cette fin d'année. Et qui dit hausse de la fréquentation dit hausse du chiffre d'affaires... et hausse des heures passées au travail pour les commerçants.

Journées extensibles

Aux Halles d'Avignon, tout le monde ou presque est sur le pont dès 4 heures et demie du matin.

Joël, le maraîcher (et président de l'association des commerçants des Halles, Eugène le poissonnier, Nicolas le traiteur, Béatrice, Nathalie Coquillages et les autres font des allers-retours entre l'espace de vente et les réserves situées au sous-sol. Car les commerçants disposent, sous les Halles, de 1.800 mètres carrés de salles, couloirs, chambres froides et bancs de préparation.

Le sous-sol, "ventre" des Halles d'Avignon © Radio France - Anne Domèce

Au moment des fêtes, les journées des commerçants s'allongent... La plupart enchaînent quinze à seize heures de travail par jour (entre la vente, la préparation des produits, le ravitaillement chez les fournisseurs...).

Mais personne ne se plaint : Noël est une période très spéciale, à ne surtout pas rater.

Et puis surtout, la clientèle de Noël est une clientèle très détendue. C'est ce que constate, par exemple, Nathalie, qui tient un commerce d'huîtres et de coquillages.

Cette période d'intense activité dure une bonne quinzaine de jours. Elle ne s'achèvera qu'après le premier janvier.