Effets spéciaux au cinéma : Mathématic, une société qui embauche à Paris

Mathématic, c'est un studio parisien qui produit des œuvres audiovisuelles en 3D, des effets spéciaux pour le cinéma et des publicités. Installée dans le 11e arrondissement, cette société est présente à partir de ce mercredi au Paris Digital Summit à Enghien-les-Bains dans le Val d'Oise.

Mathématic emploie 70 personnes dont 30 salariés pour produire des œuvres en 3D ou des effets spéciaux pour le cinéma et la publicité. Lancée il y a dix ans, elle s'est spécialisée dans les tâches les plus compliquées, quand les travaux les plus simples et les plus laborieux sont souvent délocalisés à l'étranger, en Inde notamment. C'est en se positionnant sur ce créneau qu'elle s'est fait un nom. Aujourd'hui Mathematic fait un tiers de son chiffre d'affaires avec des projets étrangers, américains notamment.

Dior, Bloomberg ou Coldplay pour clients

L'entreprise fondée par Guillaume Marien travaille sur des publicités (Dior, Kenzo, la Sécurité routière), des médias (Bloomberg), des groupes pour leurs clips (Coldplay, Madonna, Drake, Sébastien Tellier). Mathematic propose en ce moment 10 postes en CDI et espère doubler ses effectifs dans les deux années qui viennent. Elle entend profiter de nouvelles incitations fiscales (crédit d'impôt et aides du Conseil régional) pour attirer de nouveaux projets étrangers notamment, en région parisienne.

Mathématic travaille pour le cinéma et la publicité

Mathématic fai travailler 70 personnes.

Mathématic fait de la post production et propose des effets spéciaux ou un travail en 3D

Mathématic travaille pour la publicité et le cinéma. Elle s'est beaucoup investie dans le film "Seuls" un film fantastique français.