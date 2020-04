Effondrement des emplois en intérim dans les Pays de la Loire

A Saint-Nazaire, à cause du confinement, les chantiers de l'Atlantique sont à l'arrêt et Airbus reprend timidement son activité. Or ce sont les principaux employeurs du bassin industriel. Une baisse d'activité qui touche directement les agences d'intérim.

Les emplois d'intérim "en première ligne" de cette baisse d'activité

"Vu que [le travail d'intérim] est souvent la première variable d'ajustement, on est en première ligne, on est les premiers impactés par le confinement !" constate Frédéric Gameiro, directeur de l'agence d'intérim "Adecco", spécialisée dans les secteurs de l'industrie et du bâtiment à Saint-Nazaire. Il lui reste très peu d'offres d'emplois à proposer.

Les commandes [d'entreprises] qu'on a se comptent sur les doigts d'une main ! - Frédéric Gameiro, directeur d'une agence d'intérim

Depuis le début du confinement, le changement est drastique. "Sur les quinze derniers jours, on a perdu les trois quart de notre activité !", explique Frédéric Gameiro. "Habituellement, on va faire bosser 450 intérimaires. Là, on en a plutôt 80 qui travaillent." Seuls secteurs qui embauchent encore en intérim pour son agence : le tertiaire dans l'agroalimentaire et la logistique.

Certaines agences d'intérim mettent leurs propres salariés au chômage partiel

Un comble pour une agence d'intérim, Frédéric Gameiro a été obligé de mettre ses propres employés au chômage partiel. Sur une équipe de neuf personnes, ils ne sont plus que trois désormais à travailler. A distance, puisque l'agence est fermée au public. Les agents de recrutement gardent le contact par téléphone avec les intérimaires en postes, les rares personnes qui postulent, ils gèrent aussi les fiches de paie en ce début de mois... Mais leur activité est en chute libre.

L'activité d'intérim chute de 75% dans la région par rapport à avril 2019

Ce cas n'est pas isolé précise l'organisation des chefs d'agences d'intérim des Pays de la Loire, Prism'emploi. Selon son président, Patrice Vinet "Le secteur de l'industrie, du BTP, ont été rapidement quasiment à l'arrêt. Les secteurs qui restent à peu près actifs sont l'ago-alimentaire et sa logistique.

Certaines entreprises qui commencent à être touchées par le Covid-19, stoppent une partie de leur activité aussi. - Patrice Vinet

Jusqu'ici, le nombre d'intérimaires a chuté de 75% environ par rapport à la même période, l'année dernière, estime Patrice Vinet. Soit près de 46 000 salariés intérimaires en équivalent temps plein, en moins.