Egalité Hommes-Femmes: des cheffes d'entreprise sarthoises montent au créneau

Elles ont créé BREF. Un réseau de business et d'entreprise au féminin. Une association pour aider les femmes à développer leur activité professionnelle et obtenir plus facilement des prêts ou des aides de financement de leurs projets

"En tant que femme, on a des problématiques particulières, comme par exemple une difficulté d'accès aux prêts bancaires". Uriell Aballéa dresse un constat sans appel sur la difficulté de recherche de financement pour les entrepreneuses. " _La société perçoit de manière moins crédible une femme qui arrive avec un projet qu'un homme_. Assez vite, on nous oppose à des questions d'organisation familiale. Ce qui a un peu le don de m'agacer. Quand un homme vient présenter un projet professionnel, jamais on se permet de lui poser des questions du genre : Comment tu as géré ta vie de famille"?

C'est pour cette raison qu'Uriell et sept autres Sarthoises se sont associées en septembre 2021 pour créer B.R.E.F (Business Reseau Entreprise Féminin), un réseau d'entrepreneuses exclusivement féminin. Mais pas question de se revendiquer féministes. " On ne s'est pas fédérées pour être contre les hommes" rétorque la coach en entreprise. " L'idée, en le créant, c'était surtout de partager de la convivialité et de l'entraide. On avait aussi envie que ça soit très inclusif. C'est à dire que quelqu'un qui est en création, juste avec une idée, puisse venir à notre rencontre pour qu'on puisse l'aider à développer son projet". Depuis, une quarantaine de cheffes d'entreprise sarthoises ont rejoint le club

Uriell Aballéa, coach en entreprise et vice-présidente de BREF (Business Réseau et Entreprise au Féminin) © Radio France - yann lastennet

20 % seulement des postes de comités de direction sont occupés par des femmes

Les femmes restent sous représentées dans les comités exécutifs des entreprises françaises. Elles occupent seulement 20% des postes. À partir de 2027, les entreprises de 1000 salariés devront compter au moins 30% de femmes dans leurs instances dirigeantes avant d'atteindre les 40% en 2030. La loi prévoit des sanctions financières importantes en cas de non-respect des réglementations.

Faut-il imposer des quotas ? " C'est une question qui est très délicate" pour Uriell Aballéa. "Accéder à ces postes là, c'est une question de compétence avant tout. Ce que je trouverais intéressant, c'est qu' à compétence égale, on ait autant d'hommes que de femmes".

Mais selon l'entrepreneuse sarthoise, les femmes osent moins que les hommes, ce qui freine leur ascension. " On a reçu une éducation qui est plus tournée vers s'occuper des autres plutôt que de répondre à nos propres besoins en priorité. Un homme va peut être se rendre beaucoup plus disponible en dehors des horaires de travail classiques, alors qu'une femme a souvent effectivement la gestion d'une famille. Et c'est ce qui fait qu'elles sont éloignées de ces postes à responsabilités".

Uriell Aballéa appelle donc toutes les entrepreneuses à rencontrer les membres du club BREF au cours de petits déjeuners organisés chaque mois par l'association de 8h30 à 12h30.

