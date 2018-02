Egletons, Corrèze

Depuis sa mise en route en 2005 le réseau de chaleur d'Egletons permet de chauffer tous les établissements scolaires de la ville, y compris l'immense EATP, l'école des travaux publics, ainsi que des entreprises comme l'abattoir Charal et quelques particuliers. Soit 5 kilomètres de réseau. Il utilise essentiellement du bois et en complément du fioul. Le raccordement à l'usine d'incinération permet surtout de réduire la part du bois et du fioul. Une des deux chaudières sera carrément stoppée définitivement. Le tout moins cher encore pour la commune. "Ça nous permet d'avoir un coût de chaleur payé autour de 70 euros le mégawatt-heure, explique le maire d'Egletons, Charles Ferré, par rapport à l'électricité qui est de 150 euros le mégawatt-heure".

Un réseau plus étendu

De plus ce raccordement permet l'extension du réseau sur 2 kilomètres, jusqu'au centre AFPA et à la résidence HLM du Rabinel. De son côté l'usine d'incinération cherche à valoriser 100 % des déchets qu'elle brûle. Elle le faisait jusqu'à présent uniquement avec la production d'électricité. Cerise sur le gâteau non seulement les aménagements réalisés, soit 5 millions d'euros d'investissement, pour le réseau d'Egletons lui apporte plus de valorisation mais ils permettront aussi de fournir la chaleur à d'immenses serres à tomates que des agriculteurs vont installer juste à côté en 2019. Avec elles ce sera alors 100 % de la chaleur que l'usine dégage qui ne partira plus en fumée