"Des scandales comme Orpea ternissent l'image de toute une profession" selon un directeur d'Ehpad tarnais

Nouveau scandale dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) : cette fois-ci, cela concerne le groupe privé Orpea. Dans un livre publié ce mercredi, le journaliste Victor Castanet met en cause ce groupe, responsable selon lui d'une maltraitance systémique envers ses pensionnaires.

Ce géant gère près de 1.100 établissements en Europe, dont trois à Toulouse, un à Saint-Gaudens, deux à Albi, idem à Carcassonne et un à Cahors. Pour comprendre les difficultés que vivent les Ehpad, Guillaume Marzocchi, directeur d’une maison de retraite à Cordes-sur-Ciel, est notre invité ce matin. Il est le président départemental de la Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA).

Dans ce livre, le journaliste raconte toutes les économies qui sont faites dans les maisons de retraite Orpea pour générer des profits au détriment des résidents. Vous, Guillaume Marzocchi, vous gérez un Ehpad public, quel regard vous portez sur cette enquête ?

Déjà, comme dans toutes les autres circonstances, que ce soit en Ehpad ou ailleurs, il faudra dans un premier temps vérifier les faits qui sont retracés dans ce livre et ensuite, que ce soit le groupe ou la justice, il faudra prendre des décisions justes et proportionnées.

Nous, par rapport au secteur de manière générale, ça fait de nombreuses années qu'on décrit qu'on manque de moyens. Mais pour autant, ce n'est pas dans toutes les maisons de retraite que cela se passe comme ça. Ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur l'accompagnement des personnes, etc. Et on ne peut pas généraliser cette situation.

Si ces violences, si ces maltraitances sont avérées, est-ce que vous dites que c'est bien que la vérité éclate ou vous regrettez qu'on mette tout le monde dans le même panier ?

Que la vérité éclate, c'est une bonne chose parce que si ce sont des faits avérés, il n'y a pas de raison que ça se passe dans nos établissements. Par contre, ne pas généraliser, ça, c'est sûr. Il y a des centaines de milliers de professionnels qui font un travail formidable tous les jours et au contraire, il faut leur rendre hommage parce qu'ils font ça dans des conditions qui mériteraient d'être améliorés.

Est-ce que vous, dans le public, vous avez un rationnement imposé aux soignants ? Est-ce que vous contrôlez absolument tout : la nourriture donnée aux résidents, les couches, les protections que vous pouvez leur fournir ?

Bien sûr que non. On répond aux besoins des personnes. Et je pense que ce n'est pas une question de statut juridique parce qu'il y a aussi des établissements privés très biens.

"On doit être à environ 40-50% d'Ehpad publics."

Et là, je ne veux pas me faire l'avocat d'Orpea, mais je pense que dans leurs 220 établissements, il y en a aussi qui fonctionnent très, très bien. Dans le Tarn, j'en côtoie deux. Et ça fonctionne très bien.

Et les groupes publics ont eux été créés finalement assez récemment parce que le secteur public avait cruellement besoin de lits, c'est ça l'histoire ?

Voilà, alors ça a surtout permis de suivre l'essor des Ehpad. Mais c'est vrai que le secteur public a apporté beaucoup de fonds et a permis de développer un nombre de lits important dans un délai très court.

Aujourd'hui, c'est vrai, on peut se questionner quand même sur le fait que il y a une recherche de rentabilité excessive ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment un sujet qui nous dépasse et il y a des autorités compétentes pour ça.

Le livre "Les Fossoyeurs" de Victor Castanet parle aussi d'une gestion contestable de l'argent public. Quelles sont les règles ? À quoi sert l'argent public que perçoivent les Ehpad comme le vôtre ?

Alors, on reçoit des aides, quel que soit le statut juridique privé ou public. On reçoit des aides au niveau des soins pour financer essentiellement le personnel : infirmiers, aides-soignants... Et aussi pour financer les dispositifs médicaux. Et ensuite, on reçoit des aides au niveau du département. Cette fois-ci, pour accompagner la dépendance, donc prendre en charge nos pensionnaires.

Est-ce que l'utilisation de cet argent public est contrôlée ?

Oui, bien sûr. Tous les ans, on doit rendre compte à l'Agence régionale de santé et au Conseil départemental des sommes qui sont attribuées à nos établissements. C'est contrôlé.

Dans le livre, on comprend bien qu'il y a un gros problème de personnel que vous avez évoqué dans ce groupe Orpéa. Est-ce que vous considérez qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour améliorer l'attractivité de ces professions ?

Oui, complètement. C'est le cœur de nos actions au niveau des associations de directeurs justement. C'est de retrouver et recréer de l'attractivité pour nos métiers. Du personnel, il y en a pas assez, mais pour deux raisons.

La première, c'est qu'on n'a pas assez de moyens pour les payer. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on souffre d'un manque d'attractivité et des scandales comme celui-ci ternissent l'image de toute une profession, alors que ça représente moins de 3 % des établissements en France. Donc c'est vrai que c'est difficile de recruter dans ces conditions là.

Même si, avec le Ségur de la santé, les salaires ont quand même beaucoup augmenté. C'est un secteur, que ce soit en établissement ou à domicile, qui recrute fort en ce moment. Mais on a du mal à recruter. C'est vrai que l'on suscite de moins en moins de vocations, mais on va y travailler.

Est-ce que vous vous attendez à recevoir, après cette publication, à recevoir des appels de familles dont les parents sont placés dans des établissements Orpea ?

Je ne sais pas, parce que chacun voit aussi en fonction de sa propre situation et je ne pense pas que ça soit généralisé sur l'ensemble des établissements européens en France.

