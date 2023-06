Ehpad de Dordives : mobilisation des salariés contre le projet de reprise par le groupe SOS Seniors

A Dordives, le personnel de la maison de retraite "Les Hirondelles" se mobilise ce vendredi : contre le projet de rachat de cet Ehpad, qui compte 77 résidents et 58 salariés. La gestion dépend actuellement de l'hôpital de Montargis, mais les murs appartiennent au Département du Loiret. Ces dernières années, l'Ehpad a régulièrement défrayé la chronique en raison des conditions de travail et de sa vétusté : problème d'isolation, apparition de fissure sur le bâtiment, installations électriques défaillantes... Les travaux de rénovation sont estimés à plus d'1 million d'euros, alors que l'établissement est déjà déficitaire !

Du public au privé ?

Pour éviter une fermeture pure et simple, le maire de Dordives Jean Berthaud pousse pour un projet de reprise par le groupe associatif SOS Seniors, qui gère déjà 69 Ehpad en France - ce projet doit encore être approuvé en conseil d'administration de l'établissement, sans doute en septembre. "Les résidents sont des citoyens de la commune, une grande partie du personnel habite la commune, je ne tiens pas à ce que ça disparaisse comme ça du jour au lendemain, explique-t-il. Moi, je ne fais pas de bataille entre le public et le privé ; et en l'occurrence, c'est du privé associatif, ce n'est pas un groupe privé avec des actionnaires. SOS Seniors a très bonne réputation."

Une allusion à la position des syndicats qui dénoncent, à travers cette reprise, "un Ehpad public en danger" - lors d'un vote interne, 96% des salariés ont voté contre ce projet. "On sait très bien que nos résidents ont peu de moyens financiers, souligne Isabelle Blanc, déléguée syndicale Sud Santé, et qu'à terme, les tarifs augmenteront : que vont devenir ces résidents ? Le Département augmentera-t-il son aide?" Même inquiétude pour le devenir des salariés : "On nous dit que le personnel sera repris, mais avec quelles conditions et quelle grille de salaires ? Il y a beaucoup de zones d'ombre."

Les travaux de rénovation à la charge du repreneur

D'où l'appel à la mobilisation avec une manifestation qui partira cet après-midi à 13h30 (devant l'école primaire), également pour dénoncer "la précipitation" de cette opération - dans un premier temps, une délégation de gestion serait confiée à SOS Seniors, avant le transfert définitif de l'établissement au 1er janvier prochain. "Il faut savoir que le personnel n'a eu le droit qu'à une seule réunion d'information avec ce groupe, déplore Isabelle Blanc. Tout est un petit peu précipité, et cela se fait sans concertation, à l'initiative du maire. Quant aux difficultés financières, elles viennent aussi beaucoup du fait qu'il y a eu une grande instabilité au niveau de la direction."

Ce qui est sûr, c'est que le Département du Loiret voit là une belle opportunité de se délester des murs. Avec Outarville, Dordives est l'un des derniers Ehpad qu'il possède encore (le processus de vente est en cours pour l'Ehpad de Malesherbes), et la volonté affichée est bien de ne plus être propriétaire de ces établissements pour ne pas avoir à supporter seul les coûts de rénovation. "L'Ehpad de Dordives est en difficulté depuis des années, il faut trouver une solution, insiste Christian Braux, vice-président du Département en charge du dossier. Les négociations sont en cours sur le prix de vente, mais je peux vous assurer qu'il s'agira d'une vente en l'état" : en clair, ce sera au groupe SOS Seniors de réaliser les travaux de rénovation qui s'imposent.