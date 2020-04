Ehpad de Saint Julien du Sault : "Ici, on croit que l'art peut sublimer cette époque anxiogène"

C'est une des belles initiatives qui fleurissent un peu partout, et notamment dans les maisons de retraites, depuis le début de ce confinement. L'EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) de Saint-Julien-du-Sault veut proposer des spectacles vivants pour rompre l’isolement des 65 résidents. L'équipe a donc lancé un appel aux artistes professionnels et amateurs du secteur, pour qu’ils se produisent gratuitement dans la cour de l’établissement.

Mettre les résidents à leur fenêtre comme s’ils étaient à la loge d’un spectacle

Musiciens, danseurs, sportifs, conteurs, chanteurs, comédiens, ou illusionnistes… tous les profils sont les bienvenus. "L’idée est partie de deux salariés qui ont réalisé un show pour les résidents dans la cour de l’établissement", explique Hugo Vidal-Rosset, le directeur de cet EHPAD.

"L’idée est partie de deux salariés qui ont fait un show dans la cour de l’établissement" Copier

"C’est étonnant parce que cette idée n’était jamais apparue jusqu’à présent, de mettre les résidents à leur fenêtre comme s’ils étaient à la loge d’un spectacle. Cela a très bien marché et on a voulu reproduire cette initiative", poursuit le directeur, qui peut compter sur une bénévole expérimentée pour l'aider. "C'est une bénévole qui a une longue expérience dans la coordination de spectacles dans des grandes salles de théâtre ou de concert à Paris et en région parisienne. Donc on bénéficie aussi de cette expérience et de son dynamisme pour mettre en place ces activités", ajoute Hugo Vidal-Rosset.

Florence Mahon de Monaghan - @olf-sketches

L’idée, c’est de stopper un peu les téléviseurs, d’ouvrir sa fenêtre et d’avoir un beau spectacle

Une manière de rendre le confinement plus supportable. Hugo Vidal-Rosset, le directeur de l’EHPAD, croit dur comme fer aux vertus de l’art pour rendre les choses moins pénibles : "on cherche vraiment, à l’intérieur de règles très strictes dans l’établissement, très protocolisées du point de vue de la sécurité, à trouver tous les interstices qui nous permettent de faire en sorte que les résidents se sentent bien dans leur quotidien et puissent s’ouvrir sur d’autres choses. L’idée, c’est de stopper un peu les téléviseurs, d’ouvrir sa fenêtre et d’avoir un beau spectacle", affirme le directeur de cet établissement.

"Stopper un peu les téléviseurs, ouvrir sa fenêtre et avoir un beau spectacle" Copier

Même chose par rapport aux visites des familles, qui débuteront lundi 27 avril. "Là aussi, les visites seront très protocolisées et on a demandé aux familles de nous donner une chanson qui leur rappelle la relation qu’ils ont avec leur parent. Et on la mettra à la fin de la visite. On a vraiment cette conviction que l’art peut, à un moment donné, sublimer cette époque qui est particulièrement anxiogène".

Plusieurs artistes ont déjà dit « oui ». Si ça vous intéresse, vous pouvez contacter l’établissement par sa page facebook ou par mail : animation@residencesaintjulien.fr